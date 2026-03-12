Un milion de mașini au fost înregistrate ilegal în ultimii 9 ani în Franța. Statul francez a înregistrat un prejudiciu de sute de milioane de euro.

Un raport al Curții de Conturi publicat arată că escrocheria pune în pericol siguranța rutieră, ceea ce permite vehiculelor nesigure să rămână în trafic. Sistemul a devenit vulnerabil în 2017, când guvernul a privatizat parțial eliberarea documentelor pentru a accelera birocrația.

Cum a reușit rețeaua frauduloasă să înregistreze un milion de mașini

Privatizarea sistemului le-a permis dealerilor auto să acceseze direct registrul agenției de pentru a elibera documente clienților. Însă, aproximativ 300 de societăți fictive au profitat de lipsa verificărilor și au început să falsifice înregistrările contra cost. Deși polițiștii care verificau actele în trafic nu observau nimic suspect, mașinile și proprietarii lor reali nu mai puteau fi identificați ulterior în baza de date a statului, scrie .

„Numai pentru anii 2022-2024, prejudiciul financiar a fost de 550 de milioane de euro (475 de milioane de lire sterline), reprezentând neîncasarea taxelor de înmatriculare și a amenzilor pentru depășirea vitezei și parcarea ilegală”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Tipuri de fraude depistate în scandalul înmatriculărilor

Auditorii au descoperit 30 de tipuri diferite de infracțiuni legate de acest mecanism, de la evitarea taxelor de mediu până la ascunderea identității foștilor proprietari ai vehiculelor. Un caz concret menționat de publicația Le Monde arată cum mașini de lux, precum Rolls-Royce sau Mercedes, au fost înregistrate fals ca vehicule adaptate pentru persoane cu dizabilități. Acest lucru permitea ca mașinile de lux să fie scutite de taxe.

„Asta se întâmplă când încerci să reduci dimensiunea statului. Înainte, oamenii trebuiau să stea la coadă două ore pentru a-și obține documentele. Toată lumea se plângea, dar măcar totul era verificat corespunzător”, a declarat o sursă din interior pentru ziarul Le Monde.

Cum putea fi evitat prejudiciul de sute de milioane de euro pierduți

Curtea de Conturi a acuzat statul francez de neglijență, deoarece nu a verificat trecutul celor 30.000 de dealeri care au primit acces la baza de date. Orice persoană putea înființa o companie fantomă și solicita acces la registru. Această breșă a fost corelată și cu o creștere de 160% a numărului de încălcări grave ale limitei de viteză între 2016 și 2022. Ministerul de Interne a anunțat că a început deja să restrângă numărul de autorizații de acces și să implementeze controale mai stricte.