Primele semne ale primăverii încep să apară treptat în mai multe zone din România, odată cu întoarcerea berzelor din migrația de iarnă. În județul Tulcea, o pasăre a fost surprinsă revenind la cuibul său după o călătorie lungă.

De ce ajung berzele pe rând la cuib după migrație

Revenirea berzelor în țară are loc, de regulă, în etape, deoarece partenerii din pereche nu călătoresc împreună în timpul migrației către zonele de iernare. De obicei, masculul este cel care ajunge primul la cuib.

„Încă o barză care s-a întors în siguranță la cuib. De obicei, masculul ajunge primul pentru a-și asigura cuibul și pentru a face unele reparații. Femela ajunge cam după două săptămâni. Perechile nu călătoresc împreună în migrație, dar se reunesc în fiecare an la același cuib”, transmite pagina Animale Sălbatice.

Acest comportament este bine cunoscut de specialiștii care monitorizează migrația păsărilor, deoarece berzele tind să revină constant la același loc de cuibărit, unde își refac treptat cuibul.

Cum sunt monitorizate berzele în România

Monitorizarea berzelor la nivel național este realizată în principal de , organizație non-guvernamentală care derulează mai multe proiecte dedicate protecției păsărilor și habitatelor lor.

Unul dintre instrumentele importante utilizate de specialiști este aplicația „Uite, Barza!”, care permite raportarea și inventarierea cuiburilor observate în diferite localități din țară.

La aceste acțiuni participă adesea și autoritățile locale sau organizații de mediu, mai ales în zonele unde păsările sunt expuse unor riscuri mai mari, precum liniile electrice de înaltă tensiune.

Ce arată cele mai recente date despre populația de berze

Potrivit Societății Ornitologice Române, recensământul realizat în perioada 2024–2025 a identificat 7.821 de albe la nivel național. Dintre acestea, aproximativ 83% erau ocupate de familii, relatează Adevărul.

În cuiburile monitorizate au fost observați 12.588 de pui, ceea ce indică o medie de aproape doi pui pentru fiecare cuib. În unele cazuri, specialiștii au observat chiar și șase pui într-un singur cuib.

Datele arată că alte 1.312 cuiburi identificate nu au fost ocupate în perioada analizată, însă ele au contribuit la evaluarea mai exactă a populației.

Unde se află cele mai multe cuiburi de berze din România

Estimările realizate pe baza recensământului și a datelor colectate prin aplicațiile „Uite, Barza!” și OpenBirdMaps indică o populație cuprinsă între 9.752 și 12.638 de perechi de berze cuibăritoare.

Județul Harghita se află pe primul loc în ceea ce privește numărul de cuiburi, cu 843 identificate și aproape 1.800 de pui observați.

În clasamentul localităților, comuna Joseni conduce detașat, fiind raportate aici nu mai puțin de 126 de cuiburi de berze.