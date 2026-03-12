B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cantități uriașe de zahăr scoase din vânzare după verificări naționale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC

Cantități uriașe de zahăr scoase din vânzare după verificări naționale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC

Iulia Petcu
12 mart. 2026, 18:38
Cantități uriașe de zahăr scoase din vânzare după verificări naționale. Ce nereguli au găsit inspectorii ANPC
sursa foto: Facebook/ANPC
Cuprins
  1. Ce au descoperit inspectorii ANPC în urma controalelor
  2. Cât au pierdut consumatorii din cauza acestor diferențe
  3. Ce sancțiuni au aplicat autoritățile în urma verificărilor

Autoritățile pentru protecția consumatorilor au descoperit nereguli importante în urma unor verificări realizate la nivel național pe piața zahărului. Controalele au scos la iveală diferențe semnificative între gramajul declarat pe ambalaj și cantitatea reală din produse.

Ce au descoperit inspectorii ANPC în urma controalelor

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că verificările desfășurate la nivel național au vizat comercianții care vând zahăr, scopul fiind respectarea legislației privind informarea corectă a cumpărătorilor.

„În urma controalelor realizate la data de 10.03.2026, aproximativ 140 de tone de zahăr au fost oprite definitiv de la comercializare, fiind identificate abateri semnificative între cantitatea netă declarată pe ambalaj și cea efectivă.

Diferențele constatate au depășit 70 de grame pe unitate de ambalaj, situație care contravine cerințelor legale privind corecta informare a consumatorilor și afectează direct drepturile și interesele economice ale acestora”, au transmis cei de la ANPC într-o postare pe Facebook.

Cât au pierdut consumatorii din cauza acestor diferențe

Autoritățile spun că abaterea aparent mică, raportată la cantitatea totală verificată, a generat un deficit considerabil de produs care nu a ajuns, de fapt, la cumpărători.

„Raportând această diferență la cantitatea totală verificată, rezultă că aproximativ 10 tone de zahăr nu au fost livrate în mod real consumatorilor, deși acestea erau incluse în gramajul declarat pe ambalaj. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 30.000 de lei, sumă suportată direct de către consumatori.

(…). Practicile identificate de comisarii ANPC se circumscriu sferei practicilor comerciale incorecte, întrucât induc în eroare consumatorii cu privire la caracteristicile esențiale ale produsului, respectiv cantitatea efectivă achiziționată.”

Potrivit instituției, situația reprezintă o încălcare a regulilor privind corecta informare a consumatorilor, deoarece aceștia au achitat produse despre care credeau că au o cantitate mai mare decât cea reală.

Ce sancțiuni au aplicat autoritățile în urma verificărilor

Acțiunea de control a fost una amplă și a vizat sute de operatori economici din întreaga țară. Inspectorii au verificat în total 271 de comercianți care comercializează zahăr.

În urma neregulilor identificate, autoritățile au aplicat 456 de amenzi contravenționale, valoarea totală a sancțiunilor depășind 2,84 milioane de lei. De asemenea, au fost emise 110 avertismente pentru abateri considerate mai puțin grave, relatează Antena3.

În plus, în 11 situații inspectorii au decis suspendarea temporară a activității comerciale până la remedierea problemelor constatate. Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor a subliniat că astfel de controale vor continua, pentru a preveni practicile comerciale care pot afecta direct interesele cumpărătorilor.

