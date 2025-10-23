B1 Inregistrari!
Newsweek: Trump sancționează dur Lukoil, care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde

23 oct. 2025, 16:06
Newsweek: Trump sancționează dur Lukoil, care în România face profit 100.000.000$ și are afaceri de 2 miliarde
Sursa foto: DPA Images / Michael Brochstein

Sătul de jocul lui Putin, Trump a decis să sancționeze dur Lukoil. Firma rusească Lukoil o duce foarte bine în România, unde are profit de 100.000.000 $ de când a început războiul. Lukoil România a făcut afaceri de peste 2 miliarde de euro.

Trump ar fi dorit să se întâlnească cu Putin, cel mai probabil în Ungaria, la Budapesta, pentru a termina războiul din Ucraina. În final, Trump s-a arătat dezamăgit de jocul făcut de Putin și a anulat întâlnirea. Președintele Trump a spus că, foarte probabil, Putin nu dorește pacea.

Donald Trump a declarat, miercuri, că a anulat un viitor summit cu omologul său rus, Vladimir Putin, deoarece „nu i s-a părut potrivit”.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

