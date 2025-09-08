Nici bine nu a început anul școlar, că elevii se pregătesc de prima vacanță. Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026

Anul școlar a început, însă elevii nu vor sta prea mult în bănci până la Deși mulți dintre ei au fost triști, pentru că a început mai devreme, se pot bucura, deoarece într-o lună vor intra în vacanță.

Prima vacanță pe care elevii o vor lua va avea loc în data de 24 octombrie. Atunci se va încheia și primul modul din acest an școlar, iar aceștia vor sta acasă până în data de 3 noiembrie.

Cuprins:

Cum arată calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026

Cum arată calendarul modulelor de cursuri

Nu se întorc bine din vacanța de toamnă, că elevii vor intra din nou, într-o altă vacanță, de această dată cea de iarnă. Așadar, întorși în bănci în data de 3 noiembrie, elevii își iau „la revedere” de la sala de clasă în 19 decembrie, când se încheie modulul II.

Cu toții vor reveni în bănci în data de 8 ianuarie 2026, imediat ce sărbătorile de iarnă se încheie. Mai jos, regăsiți calendarul vacanțelor din anul școlar 2025-2026, potrivit

• Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025;

• Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026;

• Vacanța mobilă: 9 februarie – 1 martie 2026 (datele diferă în funcție de județ);

• Vacanța de primăvară: 4 – 14 aprilie 2026;

• Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Cum arată calendarul modulelor de cursuri

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025;

• Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025;

• Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (decis de inspectoratele școlare);

• Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026 (se stabilește local);

• Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026.