Măsuri stricte sunt în vigoare în Germania pentru părinții care nu își duc la școală copiii înainte sau după vacanță. Amenzi de sute de euro pot fi aplicate în aceste cazuri iar controalele se fac inclusiv pe aeroporturi.

Amenzi de sute de euro pentru părinții care nu respectă legea

Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să plece în vacanță cu câteva zile mai devreme sau să revină mai târziu, pentru a profita de prețurile mai mici la biletele de avion – o practică tot mai frecventă, dar penalizată de autorități, relatează .

În Germania, educația este obligatorie, iar absențele nemotivate din perioada școlară pot atrage amenzi de sute de euro. În Hamburg, anul școlar s-a încheiat pe 24 iulie 2025, iar cursurile vor reîncepe pe 4 septembrie. Doar în 2024, până în prezent, s-au aplicat 118 amenzi părinților care au încălcat această regulă, deși vacanța se încheie abia în septembrie. În 2023, autoritățile locale au emis peste 300 de sancțiuni contravenționale, față de aproximativ 230 în anii anteriori.

Potrivit unui răspuns oficial al Senatului din Hamburg la o interpelare parlamentară, anul trecut au fost aplicate 236 de amenzi de sute de euro pentru absențe nejustificate, cu o medie de 270 de euro per familie. În primele luni ale lui 2025, 71 de familii au fost deja amendate.

Ce riscă părinții care pleacă în vacanță în timpul școlii

Legea germană permite absențe de până la șase săptămâni de la cursuri, dar numai în cazuri justificate și cu aprobări oficiale. În preajma vacanțelor, cererile părinților sunt atent analizate, iar profesorii sunt instruiți să urmărească cu strictețe absențele suspecte. Orice lipsă nemotivată este raportată imediat autorităților, care pot iniția proceduri de sancționare.

Cât de extins este fenomenul

Hamburg nu este un caz singular. În Renania de Nord-Westfalia, cele cinci direcții școlare au deschis anul trecut peste 1.000 de anchete legate de absențele provocate de vacanțe prelungite. În alte landuri, sancțiunile pot ajunge până la 1.000 de euro.

În Bavaria, poliția monitorizează aeroporturile în perioada dinaintea vacanțelor. La Memmingen, de exemplu, au fost identificați mai mulți copii cu scutiri medicale suspecte chiar înainte de vacanța de iarnă din februarie 2024. Cazurile au fost raportate, iar părinții – anchetați.

La Hamburg, nu există controale speciale în aeroporturi, dar autoritățile spun că monitorizarea prezenței în clasă rămâne cea mai eficientă metodă.

În Germania, școlarizarea este obligatorie pentru toți copiii între 6 și 15 ani. În unele landuri, această obligație se extinde până la vârsta de 21 de ani pentru tinerii care nu urmează cursuri liceale sau universitare.