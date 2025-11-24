B1 Inregistrari!
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital

Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital

Adrian Teampău
24 nov. 2025, 11:33
Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale. Fostul primar al Timișoarei a ajuns la spital
Nicolae Robu Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale
  2. Primar pentru două mandate

Nicolae Robu, fostul primar al municipiului Timișoara, a ajuns de urgență la spital din cauza unor probleme medicale. Fostul edil a suferit, în trecut, o intervenție chirurgicală pe cord.

Nicolae Robu se confruntă cu probleme medicale

Fostul primar al municipiului Timișoara, în vârstă de 70 de ani, se confruntă cu probleme de sănătate. Nicolae Robu a fost nevoit să se interneze de urgență, noaptea trecută, la Spitalul Județean de Urgență Timișoara. Edilului i s-a făcut brusc rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit surselor medicale , citate de presa locală Robu a suferit un puseu de tensiune foarte puternic. Drept urmare, după ce a fost consultat, s-a dispus internarea sa la secția de terapie intensivă. Aici, medicii efectuează mai multe investigații pentru a stabili dacă este nevoie de o altă intervenșie chirurgicală.

De altfel, fostul primar este cunoscut ca fiind suferind cu inima. În urmă cu 13 ani, la vârsta de 57 de ani, fostul edil a fost supus unei operații pe cord deschis. El a fost operat în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timișoara. Intervenția a constat în realizarea a patru bypassuri, după ce a acuzat dureri puternice în zona inimii. Incidentul s-a petrecut în anul 2012, în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale.

Primar pentru două mandate

Nicolae Robu a fost primar al Timișoarei pentru două mandate, opt ani în total, între 2012 și 2020. A pierdut alegerile locale în 2020, în locul său fiind ales actualul primar Dominic Fritz. El și-a mai încercat norocul încă o dată la alegerile din 2024, când a încercat să-și recupereze mandatul cu sprijinul PNL și PSD.

Nici de această dată nu a avut noroc. Robu a fost bătut la vot de același Dominic Fritz. Timișorenii nu au mai dorit să-i acorde încrederea.

Fostul edil a ocupat și funcția de rector al Universității din Timișoara.

