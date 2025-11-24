B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a promulgat o lege privind retururile produselor. Ce drepturi și obligații au consumatorii

24 nov. 2025, 17:09
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce prevede legea privind retururile, promulgată de Nicușor Dan
  2. Ce trebuie să știe consumatorii când vine vorba de retururi la produse comandate online

Ne mai despart doar câteva zile de decembrie, supranumită și Luna Cadourilor. Agitația e mare, cumpărăturile sunt multe și, tocmai din aceste motive, există riscul să nu observați din magazin că produsul pe care l-ați cumpărat are un defect. Sau poate, vă ajunge la ușă un produs neconform cu imaginile de pe site-ul de pe care l-ați comandat. Ca să nu rămâneți cu banii luați și treaba nerezolvată, este extrem de important să păstrați factura sau bonul. Doar pe baza acelui mic document, aveți dreptul să cereți un retur. Iar ca să vină în sprijinul consumatorilor, Nicușor Dan a promulgat, duminică, o lege privind retururile.

Ce prevede legea privind retururile, promulgată de Nicușor Dan

Până acum, legea îi obliga pe comercianți să înlocuiască produsele cu defecte în decursul a 30 de zile de la data unei achiziții, dar fără o sancțiune pentru cei care nu respectau legea. Începând de duminică, odată cu legea promulagtă de Nicușor Dan, companiile care refuză înlocuirea produselor neconforme riscă să primească amenzi uriașe. Sumele cu care pot fi sancționați comercianții pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge chiar și la 25.000 de lei.

Ce trebuie să știe consumatorii când vine vorba de retururi la produse comandate online

Produsele cumpărate online pot fi returnate în decursul a 14 zile calendaristice de la primirea coletului, fără a fi nevoie de vreo explicație. Comerciantul are obligația nu doar de a primi produsul înapoi, dar și de a rambursa banii achitați de client, inclusiv suma plătită pentru transport. Firmele au la dispoziție 2 săptămâni să vireze banii către client, începând cu data la care a fost înștiințat de decizia de retur. În funcție de termenii comercianților, cumpărătorii ar putea fi nevoiți să achite ei costurile de retur.

Nu pot fi date înapoi produsele personalizate, perisabile sau de igienă personală, potrivit Observator News.

Lucrurile se schimbă, însă, când vine vorba de achiziții din magazine fizice. În acest caz, comercianții nu sunt obligați să accepte returul unor produse, dacă acestea sunt conforme.

Pentru produsele cu defecte, companiile pot fie să returneze banii clienților, fie să îl înlocuiască sau repare în decursul a 15 zile. Un produs neconform poate fi returnat pe toată durata garanției acestuia.

