Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Date noi de la Ministerul de Externe

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, după accidentul feroviar din Spania, în care și-au pierdut viața cel puțin 39 de oameni și sunt aproape 200 de răniți.

Mesajul președintelui după accidentul din Spania

”Sunt profund îndurerat de tragicul accident feroviar care a curmat atât de multe vieți în Spania.

Le doresc tuturor celor răniți o recuperare completă. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor și de cei dragi lor în aceste momente dificile. Transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regele și poporului spaniol.”, a scris președintele Nicușor Dan pe rețeaua X.

I was profoundly saddened by the tragic train accident that took so many lives in Spain. I wish all those who were wounded a full recovery. My thoughts and prayers are with the families of the victims and their loved ones during these difficult moments. I offer my heartfelt… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Cel mai recent bilanț după tragedia din Spania

Potrivit celui mai recent bilanț după accidentul feroviar din Spania, sunt cel puțin au fost rănite. Dintre acestea, 75 se află în continuare internate în spitale pentru îngrijiri medicale.

Potrivit Ministerului de Externe din România, până în acest moment, nu au fost descoperiți cetățeni români printre victime.

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, s-a autosesizat în urma producerii unui accident feroviar în regiunea Cordoba și a întreprins demersuri în regim de urgență pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate.



MAE precizează că, din informațiile furnizate de autoritățile spaniole, procedurile de descarcerare și ancheta sunt în curs de desfășurare, oferirea de informații legate de victime nefiind posibilă la acest moment.



MAE precizează că la nivelul Consulatului General al României la Sevilla nu au fost primite solicitări de asistență consulară urmare a acestui incident.

Reprezentanții oficiului consular mențin situația în atenție, fiind în legătură permanentă cu autoritățile competente și sunt pregătiți să acorde asistenţă consulară dacă situația va impune.”, a transmis de la București.