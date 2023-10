Nicușor Dan, despre când vor fi gata lucrările la Podul Grant din București: „Administrația precedentă a zis că a terminat podul, dar, de fapt, a făcut o treime” (VIDEO)

Nicușor Dan a fost prezent în emisiunea Bună, România, pe B1 TV, unde a fost întrebat când va fi gata Podul Grant din București și de ce nu s-au făcut lucrările în timpul verii, când traficul nu era la fel de aglomerat.

„Podul Grant trebuie consolidat. E adevărat, am fi putut să facem asta în vară. De fapt, anul trecut, așa a fost planul, numai că s-a decalat. Ca să respecți legea și să facem toate formalitățile, apar întârzieri. Am început în vară, într-adevăr, cu bretelele, peste vară nu poți să lucrezi și asta e o problemă. De ce în vară am început cu bretele și n-am n-am început cu consolidarea efectivă a podului? Pentru că îți trebuie niște zile în care să lucrezi deasupra liniilor de tren.

Și pentru asta trebuie să ai un aviz de la CFR, pentru că liniile de tren sunt la CFR, și CFR-ul nu ne-a dat avizul peste vară, pentru că era un trafic mare, în special către Constanța.

Și peste vară am lucrat la bretele, care și ele au afectat traficul, și acum sperăm că în schimburi cât mai compacte să terminăm cât mai repede lucrările de consolidare ale podului”, a spus primarul Capitalei.

Nicușor Dan a fost întrebat cât timp estimează că vor dura lucrările.

“Termenul cel mai optimist este 4 luni, pe un sens, atenție! Deci administrația precedentă a zis că a terminat podul, dar, de fapt, a făcut o treime.

Planul, în momentul de față, este să începem pe 15 octombrie și să dureze 4 luni, poate 5 luni un sens, sensul dinspre Crângași către Turda, pe sensul celălalt se circulă, și tramvaiul va circula pe o șină timp în care se remediază, se face cealaltă șină, și după aceea cealaltă. Deci tramvaiul va circula pe sensul înspre Crângași se va circula, pe sensul celălalt nu se va circula, cât mai puțin…”, a mai adăugat Nicușor Dan.