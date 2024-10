Nicușor Dan, despre ce se întâmplă la Planșeul Unirii: Discuția cu Primăria Sectorului 4 este pe autorizație. Dacă cumva vrea să ni-l dea, o să-l luăm înapoi (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, , a vorbit în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, despre situația de la plUnirii și despre discuțiile cu Primăria Sectorului 4 privind proiectul de reabilitare.

Nicușor Dan a discutat despre situația Planșeului Unirii, menționând că Primăria Sectorului 4 a preluat responsabilitatea pentru lucrările de renovare și reparații, dar nu a fost realizat un protocol de predare-primire între primării, ceea ce complică lucrurile. El a subliniat că Primăria Sectorului 4 a solicitat o autorizație în regim de urgență, în timp ce Primăria Generală preferă să acorde autorizația în regim normal, conform legii.

Nicușor Dan, despre discuțiile apărute cu privire la Planșeul Unirii

Nicușor Dan a explicat că este important să se obțină toate avizele necesare înainte de a emite autorizația, pentru a evita întârzierile semnificative în șantier, așa cum s-a întâmplat în trecut.

“Deocamdată, nici nu a plecat de la noi, adică, într-adevăr, acum 2 ani, în 2022, a venit primarul Băluță la mine și a spus ‘constat că nu aveți bani în buget, acest planșeu trebuie consolidat’, am zis ‘da, trebuie consolidat’, ‘voi nu aveți bani în buget’, am zis ‘da, n-avem’, “dați-ni-l nouă, că găsim noi bani’. Și am zis foarte bine, am propus Consiliului General, Consiliul General a dat Planșeul către Primăria Sectorului 4, dar Consiliul General a zis că se va face un protocol, cum e logic în administrație, un protocol de predare-primire, care nu s-a făcut nici până în ziua de azi. Deci în continuare este la noi, la Primăria Generală. Dar când ei vor veni să-l ia, pentru că există hotărârea de Consiliu să îl dăm lor”.

„Dacă cumva vrea să ni-l dea, o să-l luăm înapoi, sigur”

Întrebat cine lucrează mai departe la Unirii, Primarul General al Capitalei a răspuns:

“Și acum ei au găsit banii, adică s-a trecut în Anghel Saligny către Sectorul 4, foarte bine. Discuția este pe autorizație, pentru că ei vor o autorizație în regim de urgență și noi vrem să dăm autorizație în regim normal, pentru că așa spune legea și așa e normal. Adică sunt multe lucruri care sunt acolo întrepătrunse și nu poți să dai o autorizație fără avize, pentru că s-a mai întâmplat și s-a câștigat o lună, două pe autorizație și după aia s-au pierdut un an, 2 în șantier, pentru că nu s-au prevăzut toate lucrurile care trebuiau prevăzute. Deci îi așteptăm să vină să le dăm autorizație în regim normal. A fost făcută o declarație publică, domnul Băluță, cã vrea sã ni-l dea înapoi, dar nu s-a materializat cu nimic. Dacă cumva vrea să ni-l dea, o să-l luăm înapoi, sigur”.