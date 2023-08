Nicușor Dan: Iarna aceasta o să fie mai bine cu apa caldă și căldura. De asta am intervenit vara, anticipând ce s-ar putea produce / Nu poți să rezolvi în 2 – 3 ani ce nu s-a făcut în 30 (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a afirmat luni, pentru B1 TV, că din punct de vedere al căldurii și al apei calde va fi tot mai bine în București de la iarnă la iarnă, dat fiind că se fac investiții în rețeaua de termoficare. Dar procesul durează, a punctat acesta, deoarece nu se poate face rapid ce nu s-a făcut în zeci de ani.

Dan a mai precizat că iarna aceasta va fi mai bine ca iarna trecută deoarece acum, pe timpul verii, s-au făcut lucrări în punctele cele mai vulnerabile ale rețelei de termoficare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Special B1, moderată de Oana Stănciulescu pe B1 TV.

Nicușor Dan: Iarna asta o să fie mai bine din punct de vedere al termoficării

„ care trebuiau făcute de foarte mult timp și nu s-au făcut. Vă dau niște indicatori. 1. Câți bani am pus pe termoficare – am pus cam 3 ori cât media 2016-2020, în 2022. Există un grafic al pierderilor de apă caldă: 10 ani a tot crescut, adică mai mult se strica decât Primăria repara, și, în sfârșit, din 2021 a început să se reducă pierderea, ceea ce înseamnă că mergem în direcția bună. Bineînțeles că nu poți să rezolvi în 2 – 3 ani ce nu s-a făcut în 30. Avem și date statistice despre satisfacția oamenilor: , 2021 a fost puțin mai bine, 2022 a fost puțin mai bine, iarna asta o să fie mai bine.

De acum vreo două săptămâni oamenii n-au avut apă caldă că am avut un așa numit cămin, un loc unde se transferă apă caldă de pe o rețea pe alta, care avea , nu se mai intervenise și eram în pericol ca chestiunea să pice iarna asta și am luat decia (să lucrăm) vara asta. Am încercat să deviem pentru sectoarele 2 și 3 de la CET Progreasu și a crăpat și atunci s-a oprit CET Progreasu și până s-a remediat… cam două săptămâni a luat să facem căminul acela. Cam 50% (are apă caldă acum din București).

Noi transportăm și Ministerul produce. Vineri, sâmbătă, duminică și azi e o responsabilitate a Ministerului care nu a fost gata cu CET-ul lui să producă. Promisiunea e pentru azi”,a declarat primarul general.

Nicușor Dan, despre lucrările la rețeaua de termoficare a Bucureștiului

„O sa fie avarii la iarnă, dar nu cum au fost. De asta am intervenit vara, anticipând ce s-ar putea produce iarna. Am intervenit exact acolo unde am știut că e riscul cel mai mare, cum e bd Timișoara. Calea Văcărești n-o s-o terminăm, dar am început să lucrăm acolo unde e o chestiune sensibilă”, a continuat acesta.

Nicușor Dan a mai precizat că într-un an – doi o să avem schimbați cam 300 din 1000 de km de rețea și cei 300 sunt cei mai vechi, cu cele mai mari probleme. „Până când o să reușim și să nu mai pierdem și să ieftinim o să mai dureze 7 – 8 ani, dar ca și confort de locuire o sa fie mai bine în unu – doi ani”, a mai spus Dan.