Acasa » Politică » Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari

Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari

Adrian A
16 dec. 2025, 11:50
Raportul CSAT pe anularea alegerilor a ajuns în Parlament. Activitatea CSAT din 2024, dezbătută de parlamentari
Sursa foto: presidency.ro
  1. Raportul pe anularea alegerilor, în Parlament
  2. Când vom afla adevărul din spatele anulării alegerilor
  3. Ce arată raportul CSAT

Raportul CSAT cu privire la anularea alegerilor prezidențiale este în Parlament și este discutat de membrii Comisiei de Apărare.

Raportul pe anularea alegerilor, în Parlament

În contextul discuțiilor din Parlamentul României privind activitatea CSAT pentru anul 2024, raportul care a stat la baza anulării alegerilor prezidențiale din 2024 este din nou în centrul atenției. Parlamentul analizează detaliile acestui raport controversat, care a fost parțial desecretizat.

Când vom afla adevărul din spatele anulării alegerilor

Președintele Nicușor Dan a dat o serie de explicații referitoare la decizia CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. El a explicat când vor fi desecretizate documentele ședinței.

„Este foarte important (să fie dovedită interferenţa rusă în alegeri – n.r.), pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulţi dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câştige.

Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiţi să ieşim cu un raport. Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul.

Am avut şi câteva încercări de sabotaj, toate împreună fac o imagine a unei campanii, aşa-numitul război hibrid pe care Rusia îl desfăşoară împotriva României. Sarcina noastră este nu numai să ieşim cu un raport, ci să ieşim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat.”, a declarat Nicuşor Dan, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D.

Ce arată raportul CSAT

Partea desecretizată din raportul CSAT arată, în primul rând că România, alături de alte state de pe Flancul Estic al NATO, a devenit o prioritate pentru acțiunile ostile ale unor actori statali și non-statali, în special Federația Rusă, existând din partea acesteia un interes în creștere pentru a influența agenda publică în societatea românească și coeziunea socială.

De asemenea, raportul arată că fostul candidat independent la alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024, Călin Georgescu, a beneficiat de un tratament „preferențial” pe platforma TikTok.

„Din analiza documentelor a reieșit, totodată, că, prin încălcarea legislației electorale, un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe care platforma TikTok l-a acordat acestuia prin faptul că nu l-a marcat drept candidat politic, respectiv fără a-i cere obligația de a marca materialele electorale de tip video cu codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator, obligație impusă prin legislația electorală”, se arată în raportul CSAT pe anul 2024.

CSAT mai arată că acest tratament preferențial a fost potențat cu nerespectarea de către TikTok a Deciziei Biroului Electoral Central, care a constatat că, în fapt, compania chineză, contrar celor comunicate în mod oficial autorităților române, nu a implementat sub niciun aspect prevederile Deciziei BEC.

„Din această perspectivă, CSAT a luat act de faptul că, în mod cert, rețeaua de socializare TikTok, prin neimplementarea Deciziei BEC, nu a respectat normele legale care reglementează desfășurarea procesului electoral, cu impact asupra rezultatului final al acestuia.”, scrie în raportul CSAT.

