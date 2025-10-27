B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)

Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 oct. 2025, 20:15
Nicușor Dan i-a decorat pe patriarhii Bartolomeu I și Daniel. „Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii” (VIDEO)
Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu I. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Ce distincții au primit patriarhii Bartolomeu I și Daniel
  2. Ce a spus Nicușor Dan despre Catedrala Națională
  3. Ce a spus Nicușor Dan despre libertatea religioasă

Președintele Nicușor Dan l-a decorat, luni, pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. De asemenea, a fost decorată și Patriarhia Română. A doua distincție a fost primită de patriarhul Daniel. Cu această ocazie, Nicușor Dan a susținut un discurs despre importanța Catedralei Naționale. Pictura sa a fost sfințită duminică.

Ce distincții au primit patriarhii Bartolomeu I și Daniel

Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a primit Ordinul Național Steaua României în Grad de Colan.

Cu prilejul centenarului Patriarhiei Române, aceasta a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer.

Ce a spus Nicușor Dan despre Catedrala Națională

„România trăiește un moment cu adevărat istoric – sfințirea picturii Catedralei Naționale și prezența în mijlocul nostru a Sanctității sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, împreună cu întreaga delegație a Patriarhiei Ecumenice.

Evenimentul de azi încununează anul centenar al Patriarhiei Române, marcând o etapă de împlinire spirituală și culturală în istoria noastră națională.

Finalizarea Catedralei Naționale și sfințirea sa reprezintă încununarea unei idei care a unit generații de români, clericii, oameni de stat sau simpli credincioși, care au dorit ca ortodoxia românească să aibă un lăcaș reprezentativ, simbol al unității de credință și de neam al demnității și suveranității României moderne. (…)

Catedrala Națională va contribui la prestigiul României în lume”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul ceremoniei.

Acesta a precizat apoi că noul lăcaș de cult e „o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiții și încredere în viitor”.

Ce a spus Nicușor Dan despre libertatea religioasă

Președintele a ținut apoi să precizeze că statul român „respectă toate cultele religioase”. De asemenea, statul român „apreciază rolul special al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educație, în viața comunităților și în susținerea celor aflați în suferință”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

Tags:
Citește și...
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
Eveniment
Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
Eveniment
Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
Eveniment
Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
Un român care lucrează în Elveția a dezvăluit ce salariu are. Cu câți bani rămâne lunar după ce acoperă toate cheltuielile
Eveniment
Un român care lucrează în Elveția a dezvăluit ce salariu are. Cu câți bani rămâne lunar după ce acoperă toate cheltuielile
Răsturnare de situație: Bărbatul care ar fi forțat intrarea în Ambasada Rusiei, de fapt, n-a forțat intrarea, nu era drogat și avea permis
Eveniment
Răsturnare de situație: Bărbatul care ar fi forțat intrarea în Ambasada Rusiei, de fapt, n-a forțat intrarea, nu era drogat și avea permis
Programul SGR ar putea fi extins. Ce ambalaje vor putea fi returnate din 2027 (VIDEO)
Eveniment
Programul SGR ar putea fi extins. Ce ambalaje vor putea fi returnate din 2027 (VIDEO)
Contract controversat: Câți bani ar fi primit Cristela Georgescu de la o firmă implicată în afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria
Eveniment
Contract controversat: Câți bani ar fi primit Cristela Georgescu de la o firmă implicată în afaceri cu un fost agent KGB din Transnistria
DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore
Eveniment
DENT ESTET: Planificarea digitală a implantului dentar cu încărcare imediată, soluția pentru un zâmbet impecabil în 24 de ore
Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro
Eveniment
Taste of Asia aduce o nouă experiență digitală prin lansarea platformei tasteofasia.ro
Peste 60.000 de oameni s-au distrat în acest weekend la West Side Hallo Fest! Ce a însemnat, în cifre, cel mai mare festival de Halloween din România (GALERIE FOTO)
Eveniment
Peste 60.000 de oameni s-au distrat în acest weekend la West Side Hallo Fest! Ce a însemnat, în cifre, cel mai mare festival de Halloween din România (GALERIE FOTO)
Ultima oră
21:30 - Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
21:16 - Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
20:59 - Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
20:59 - Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”
20:44 - Delfinariul din Constanța primește noi vedete marine din Malta. Când vor putea fi văzuți de public
20:32 - Miros puternic de gaz în centrul Capitalei, au intervenit pompierii: Ce s-a întâmplat pe Bulevardul Ion Câmpineanu
20:20 - Vedeta din România care i-a sucit mințile lui Andrei Bănuță: „E o femeie extraordinar de frumoasă”
19:55 - Consiliul Concurenței verifică marii retaileri din România. Ce riscă lanțurile care abuzează furnizorii de lactate
19:43 - Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des
19:42 - Un român care lucrează în Elveția a dezvăluit ce salariu are. Cu câți bani rămâne lunar după ce acoperă toate cheltuielile