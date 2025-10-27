Președintele Nicușor Dan l-a decorat, luni, pe Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. De asemenea, a fost decorată și Patriarhia Română. A doua distincție a fost primită de patriarhul Daniel. Cu această ocazie, Nicușor Dan a susținut un discurs despre importanța Catedralei Naționale. Pictura sa duminică.

Ce distincții au primit patriarhii Bartolomeu I și Daniel

Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a primit Ordinul Național Steaua României în Grad de Colan.

Cu prilejul centenarului Patriarhiei Române, aceasta a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în Grad de Mare Ofițer.

Ce a spus Nicușor Dan despre Catedrala Națională

„România trăiește un moment cu adevărat istoric – sfințirea picturii Catedralei Naționale și prezența în mijlocul nostru a Sanctității sale Bartolomeu I, patriarhul ecumenic al Constantinopolului, împreună cu întreaga delegație a Patriarhiei Ecumenice.

Evenimentul de azi încununează anul centenar al Patriarhiei Române, marcând o etapă de împlinire spirituală și culturală în istoria noastră națională.

Finalizarea Catedralei Naționale și sfințirea sa reprezintă încununarea unei idei care a unit generații de români, clericii, oameni de stat sau simpli credincioși, care au dorit ca ortodoxia românească să aibă un lăcaș reprezentativ, simbol al unității de credință și de neam al demnității și suveranității României moderne. (…)

va contribui la prestigiul României în lume”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul ceremoniei.

Acesta a precizat apoi că noul lăcaș de cult e „o invitație la unitate și reconciliere, la respect față de tradiții și încredere în viitor”.

Ce a spus Nicușor Dan despre libertatea religioasă

Președintele a ținut apoi să precizeze că statul român „respectă toate cultele religioase”. De asemenea, statul român „apreciază rolul special al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Statul român rămâne un garant al libertății de conștiință și de credință și un partener loial al Bisericii, sprijinind implicarea acesteia în educație, în viața comunităților și în susținerea celor aflați în suferință”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.