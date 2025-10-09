B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
09 oct. 2025, 12:43
Președintele Nicușor Dan a fost prezent, joi, la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România. Acesta a ținut un discurs în care a pus accent pe importanța combaterii oricărei forme de ură, antisemitism sau xenofobie.

Ce a transmis președintele României

Nicușor Dan, președintele României, a transmis, în cadrul acestui eveniment că noi „avem obligația să combatem discursul antisemit și xenofob, care incită la ură”. „Trebuie să încurajăm toleranța și dialogul”, a mai spus acesta.

„Vedem tensiuni tot mai mari și aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale asupra celuilalt. Avem obligația să păstrăm în memorie tragediile trecutului și să învățăm din ele”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

„Să păstrăm memoria acestor oameni”

Nicușor Dan a adăugat că memoria victimelor Holocaustului ar trebui să fie păstrată vie, iar astfel de evenimente tragice ar trebui evitate cu orice preț.

„Să păstrăm memoria acestor oameni, a acestor suferințe, și să acționăm astfel încât asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată”, a spus președintele.

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului

În România, Ziua Holocaustului este marcată, în fiecare an, la 9 octombrie. În 1941, în această zi, a început deportarea evreilor din Basarabia, Bucovina de Sud și Bucovina de Nord în Transnistria, conform Agerpres.

„Doar în octombrie 1941, peste 35.000 de evrei, majoritatea copii, bătrâni, femei, din Dorohoi, Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Rădăuți, Gura Humorului și alte localități din vecinătate au fost escortați în Transnistria”, conform site-ului Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Această dată a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, pentru comemorarea la nivel național a acestei zile. În baza acestei decizii, în fiecare an, la 9 octombrie, autoritățile române organizează manifestări dedicate memoriei Holocaustului, ce includ conferințe, seminarii, lansări de carte, spectacole, concursuri școlare, menționează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

