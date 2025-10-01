B1 Inregistrari!
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European și la reuniunea Comunității Politice Europene

Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European și la reuniunea Comunității Politice Europene

Selen Osmanoglu
01 oct. 2025, 07:23
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a Consiliului European și la reuniunea Comunității Politice Europene
Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ce va face acolo
  2. Dineu oficial
  3. Vizită la Timișoara

Președintele Nicușor Dan participă, miercuri și joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.

Ce va face acolo

Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene, conform Agerpres.

În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, Nicușor Dan va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență. În marja acestor reuniuni, șeful statului va avea o serie de întrevederi bilaterale.

Dineu oficial

Totodată, Administrația Prezidențială precizează că Nicușor Dan va participa, miercuri, la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria.

Acest dineu oficial va fi oferit în onoarea liderilor participanți la reuniunea Comunității Politice Europene, eveniment care are loc la Palatul Amalienborg din Copenhaga.

Vizită la Timișoara

Ieri, 30 septembrie, Nicușor Dan a fost la Timișoara. El a participat la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Președintele Nicușor Dan a precizat că a avut „ o discuție substanțială cu reprezentanții mediului de afaceri din Timișoara” și că a fost impresionat de „diversitatea și dinamismul economiei locale”.

Președintele a subliniat necesitatea de a repara „o ruptură” între stat și mediul privat.

„Este o chestiune importantă de securitate pentru UE să se extindă în nord-est: Ucraina, Moldova și zona Balcanilor. Și România, în măsura în care există dorință, poate să ajute aceste țări. Apoi, s-a discutat mult despre rolul orașelor în Uniunea Europeană și echilibrul dintre state și orașe. Și aici eu, ca fost primar, sunt un suporter al unui rol mai important al orașelor în Uniune, în procesele de decizie, pentru că, așa cum este economia azi, orașele sunt poli de dezvoltare”, a spus președintele.

„Al doilea palier a fost cel economic. Am avut o discuție substanțială cu reprezentanții mediului de afaceri din Timișoara. În primul rând, am fost impresionat și de diversitatea, și de dinamismul economiei locale, foarte multă inovare. Și, bineînțeles, am schimbat niște opinii despre cum putem, pentru că între stat și mediul privat este o ruptură pe care trebuie să o reparăm”, a adăugat.

„Adică, în momentul în care vom defini politicile publice ale statului român în zona economică, trebuie să avem un dialog de conținut substanțial cu mediul de afaceri și, pe același palier, am vizitat două companii foarte interesante, ambele în zona de tehnologie. Una care folosește Inteligența Artificială în zona medicală pentru a evalua, interpreta în mod sistematic rezultatele proceselor imagistice, și aici lucrurile astea, dincolo că e ceva foarte interesant, e ceva care scutește foarte mult din activitatea medicilor radiologi, făcând asta automat”, a completat.

„Este ceva ce statul român, în momentul în care va avea mari campanii, ceea ce eu îmi doresc, mari campanii de screening pe diferite boli, este un instrument de care, în mod evident, va avea nevoie pentru ca, în mod automat, să interpreteze imaginile de la categorii foarte mari de oameni”, a mai precizat președintele.

