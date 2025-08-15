Un tren cu 95 de pasageri, inclusiv elevi, a deraiat vineri în Danemarca după ce a lovit o mașină la o trecere la nivel cu calea ferată. Accidentul s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți, potrivit Agerpres care citează Reuters.
Poliția daneză anunță că accidentul a avut loc vineri seara, în sudul țării, când trenul a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată, ceea ce a dus la deraierea a două vagoane.
Fotografiile publicate pe social media, preluate de la postul național TV2 Danemarca arată un vagon răsturnat pe o parte, cu pasagerii lângă șine
#UPDATE Police said two injured people had been flown from the scene by helicopter. At least two of the train carriages were derailed. Read more here: https://t.co/5CZpUxGdjm pic.twitter.com/0yzERv8km1
Printre victimele incidentului se numără o persoană care a decedat, mai mulți răniți, dintre care doi au fost preluați cu elicopterul, și 95 de persoane, printre care și elevi ai unei școli din Danemarca.
Agenția națională de căi ferate Banedanmark a confirmat pe platforma X că accidentul s-a produs la o trecere la nivel. Ancheta este în desfășurare.
Der er sket en togafsporing på strækningen mellem Tinglev og Kliplev, efter at et tog har ramt et køretøj i en overkørsel. Banedanmark har en undersøgelsesvagt på vej til stedet for at undersøge, hvad der er sket. Strækningen er indtil videre spærret for trafik.
