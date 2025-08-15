Un tren cu 95 de pasageri, inclusiv elevi, a deraiat vineri în Danemarca după ce a lovit o mașină la o trecere la nivel cu calea ferată. Accidentul s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți, potrivit care citează Reuters.

Detaliile accidentului

Poliția daneză anunță că accidentul a avut loc vineri seara, în sudul țării, când trenul a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată, ceea ce a dus la deraierea a două vagoane.

Imagini de la fața locului

Fotografiile publicate pe social media, preluate de la postul național TV2 Danemarca arată un vagon răsturnat pe o parte, cu pasagerii lângă șine

Police said two injured people had been flown from the scene by helicopter. At least two of the train carriages were derailed. Read more here: — AFP News Agency (@AFP)

Victime și intervenții de urgență

Printre victimele incidentului se numără o persoană care a , mai mulți răniți, dintre care doi au fost preluați cu elicopterul, și 95 de persoane, printre care și ai unei școli din Danemarca.

Primele concluzii oficiale

Agenția națională de căi ferate Banedanmark a confirmat pe platforma X că accidentul s-a produs la o trecere la nivel. Ancheta este în desfășurare.