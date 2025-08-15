B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat

Tragedie în Danemarca! Mai multe persoane au fost grav rănite după ce un tren a deraiat

Răzvan Adrian
15 aug. 2025, 22:54
Sursa foto: Freepik.com

Un tren cu 95 de pasageri, inclusiv elevi, a deraiat vineri în Danemarca după ce a lovit o mașină la o trecere la nivel cu calea ferată. Accidentul s-a soldat cu un mort și mai mulți răniți, potrivit Agerpres care citează Reuters.

Cuprins

  • Detaliile accidentului
  • Imagini de la fața locului
  • Victime și intervenții de urgență
  • Primele concluzii oficiale

Detaliile accidentului

Poliția daneză anunță că accidentul a avut loc vineri seara, în sudul țării, când trenul a lovit un autoturism la o trecere la nivel cu calea ferată, ceea ce a dus la deraierea a două vagoane.

Imagini de la fața locului

Fotografiile publicate pe social media, preluate de la postul național TV2 Danemarca arată un vagon răsturnat pe o parte, cu pasagerii lângă șine

Victime și intervenții de urgență

Printre victimele incidentului se numără o persoană care a decedat, mai mulți răniți, dintre care doi au fost preluați cu elicopterul, și 95 de persoane, printre care și elevi ai unei școli din Danemarca.

Primele concluzii oficiale

Agenția națională de căi ferate Banedanmark a confirmat pe platforma X că accidentul s-a produs la o trecere la nivel. Ancheta este în desfășurare.

