Președintele României, Nicușor Dan, se află marți la Palatul Elysee din Paris pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai ‘Coaliției de Voință’, un grup internațional care susține Ucraina. Întâlnirea are loc după discuțiile preliminare de la Kiev, unde aliații europeni au analizat ultimele detalii ale planului de pace cu Rusia.

Diplomație internațională activă la Kiev

Sâmbătă, lideri europeni și reprezentanți ai NATO s-au reunit în capitala Ucrainei pentru prima întâlnire internațională a acestui an. La discuții au participat consilieri de securitate din 15 țări, printre care Franța, Germania și Canada, alături de oficiali ai Uniunii Europene.

De asemenea, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump, a intervenit de la distanță, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Subiectele dezbătute

Potrivit negocierilor conduse de Rustem Umerov, negociatorul-șef al Ucrainei, prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special pe garanțiile de securitate, abordările planului de pace și succesiunea pașilor comuni care trebuie urmați.

Aceste discuții pregătesc terenul pentru summitul principal al ‘Coaliției de Voință’.

Eforturi intense pentru pace

Diplomația a câștigat viteză din noiembrie, cu scopul de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial.

Administrația americană, condusă de Donald Trump, a purtat negocieri separate atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, pentru a facilita un acord.

Progres, dar nu complet

În discursul de Anul Nou, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că un acord de pace este ‘gata în proporție de 90%’. Totuși, a avertizat că restul de 10% va fi decisiv pentru soarta păcii, având în vedere că viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne un punct-cheie.

Participarea lui Nicușor Dan la summitul de la Paris subliniază angajamentul României în susținerea Ucrainei și în consolidarea dialogului internațional pentru rezolvarea conflictului. Summitul oferă oportunitatea ca statele membre ale coaliției să se alinieze pe pașii următori ai planului de pace.