Acasa » Auto » Obiectul pe care mulți șoferi uită să îl verifice în mașină. O simplă greșeală te poate costa până la 800 de lei

Obiectul pe care mulți șoferi uită să îl verifice în mașină. O simplă greșeală te poate costa până la 800 de lei

Ana Beatrice
22 mai 2026, 18:16
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce amenzi pot primi șoferii care nu au echipamentele obligatorii în mașină
  2. De ce este important să verifici periodic dotările obligatorii din mașină

Puțini șoferi știu că lipsa unor obiecte aparent banale din mașină le poate aduce probleme serioase la un control rutier. În România, anumite dotări sunt obligatorii prin lege pentru toți conducătorii auto.

Mulți află acest lucru abia în momentul în care sunt opriți de poliție. Dacă echipamentele lipsesc sau sunt expirate, șoferii riscă amenzi consistente și măsuri suplimentare din partea agenților rutieri.

Ce amenzi pot primi șoferii care nu au echipamentele obligatorii în mașină

Potrivit legislației rutiere din România, fiecare autoturism trebuie să fie echipat cu o trusă medicală omologată, un stingător auto aflat în termen de valabilitate, două triunghiuri reflectorizante și o vestă reflectorizantă. Lipsa oricăruia dintre aceste obiecte poate atrage sancțiuni serioase, însă puțini șoferi știu că și echipamentele expirate sunt considerate neconforme de către autorități. Cu alte cuvinte, nu este suficient ca ele să existe în mașină, ci trebuie să fie și în stare corespunzătoare de utilizare.

Conform prevederilor din OUG 195/2002, astfel de abateri sunt încadrate în clasa a II-a de sancțiuni. În 2025, un punct de amendă valorează 165 de lei, ceea ce înseamnă că șoferii pot primi amenzi cuprinse între 660 și 825 de lei. În anumite situații, problemele nu se opresc aici. Polițistul rutier poate decide inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare până când proprietarul demonstrează că a înlocuit toate dotările expirate sau lipsă.

Specialiștii avertizează că multe dintre echipamentele obligatorii din mașină au termen limitat de utilizare. Acestea trebuie verificate periodic pentru a respecta condițiile impuse de lege. Trusele medicale sunt valabile, de regulă, între doi și trei ani, iar data expirării este trecută pe ambalaj. În cazul stingătoarelor auto, acestea trebuie verificate și reîncărcate la centre autorizate, chiar dacă pot fi utilizate aproximativ cinci ani. O simplă verificare a portbagajului îi poate scuti pe șoferi de amenzi și situații neplăcute în trafic.

De ce este important să verifici periodic dotările obligatorii din mașină

Dincolo de riscul unei amenzi, aceste echipamente pot face diferența în momente critice din trafic. Mulți șoferi privesc trusa medicală sau stingătorul doar ca pe niște obligații impuse de lege. În realitate, utilitatea lor devine esențială în situațiile de urgență. Un stingător funcțional poate opri rapid extinderea unui incendiu izbucnit la motor sau în interiorul autoturismului, înainte ca flăcările să provoace pagube majore. În același timp, o trusă medicală completă și valabilă poate fi esențială pentru acordarea primului ajutor până la sosirea echipajelor specializate.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice periodic toate dotările obligatorii din mașină. Aceste controale nu ar trebui făcute doar înainte de ITP sau înaintea unui drum lung. O simplă verificare a termenelor de valabilitate poate preveni amenzi costisitoare și situații neplăcute în trafic. În prezent, există numeroase kituri auto omologate RAR, disponibile atât în magazinele de specialitate, cât și online, care includ toate echipamentele obligatorii prevăzute de lege.

O verificare făcută la timp durează doar câteva minute. În schimb, îi poate scuti pe șoferi de amenzi consistente și poate contribui decisiv la siguranța tuturor participanților la trafic.

