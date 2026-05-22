Vreme severă în București, dar și în mai multe județe din țară. Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri seară mai multe de vreme severă, valabile în București și în numeroase județe din țară. Meteorologii anunță episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și căderi de grindină.

Capitala se află sub Cod galben de vreme severă imediată până la ora 19:30.

Vreme severă în București. Ce fenomene meteo sunt așteptate

Potrivit , în București sunt prognozate averse care pot aduce cantități de apă de 15 până la 25 l/mp, însoțite de intensificări ale vântului și activitate electrică.

„Se vor semnala : Local averse care vor acumula 15…25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45…55 km/h), descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).”

ANM precizează că avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteo periculoase cu manifestare imediată și au o valabilitate de cel mult șase ore.

Unde a fost emis Cod portocaliu de furtuni

Cea mai severă avertizare emisă vineri seară este un Cod portocaliu, care vizează mai multe localități din județul Brăila, inclusiv Chișcani, Movila Miresii, Traian, Gropeni și Unirea. Meteorologii avertizează că în aceste zone vremea se poate manifesta violent.

„Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie, grindină.”, a precizat ANM.

Avertizarea este valabilă până la ora 19:20.

Ce alte județe sunt sub avertizare meteo

Pe lângă București și Brăila, ANM a emis Coduri galbene pentru mai multe regiuni din țară.

Printre zonele afectate se numără județele Teleorman, Galați, Vaslui, Iași, Constanța, Tulcea, Olt, Dolj, Alba, Mureș, Harghita, Sibiu și Călărași.

În aceste zone sunt prognozate ploi torențiale, intensificări ale vântului cu rafale ce pot ajunge la 65 km/h, descărcări electrice frecvente și grindină.

Pentru județele Galați, Vaslui și Iași, meteorologii avertizează inclusiv asupra unor episoade de vijelie și grindină cu diametrul de până la 3 centimetri.

Vreme severă în București. Cât durează avertizările nowcasting

Avertizările nowcasting emise de ANM sunt valabile pe intervale scurte, în funcție de evoluția rapidă a fenomenelor meteo.

Aceste informări sunt utilizate pentru a avertiza populația în cazul unor episoade severe care se dezvoltă într-un timp foarte scurt și necesită măsuri rapide de precauție.