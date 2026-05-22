Ana Beatrice
22 mai 2026, 19:26
Foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Vești importante despre viitorul lui Mirel Rădoi la Gaziantep FK! Deși echipa a avut un final de sezon dezastruos, antrenorul român nu ia în calcul plecarea după doar o lună pe banca turcilor. Deși au apărut zvonuri despre o posibilă despărțire, Rădoi a avut o reacție clară când a fost întrebat despre viitorul său. Mai mult, tehnicianul român a vorbit și despre transferurile pe care le pregătește pentru sezonul următor.

Pleacă sau nu Mirel Rădoi de la Gaziantep FK

Venirea lui Mirel Rădoi în Turcia s-a transformat rapid într-un coșmar. Fostul antrenor de la FCSB a lăsat echipa din Superliga în timpul play-out-ului pentru a prelua-o pe Gaziantep FK. Începutul său pe banca turcilor a fost însă dezastruos. Echipa a înregistrat patru înfrângeri consecutive și a marcat doar două goluri. Totul s-a întâmplat într-un final de sezon în care Gaziantep FK nu mai avea niciun obiectiv important.

Rezultatele slabe au alimentat imediat zvonurile despre o posibilă despărțire după doar câteva săptămâni. Totuși, Rădoi a reacționat ferm și a negat orice intenție de plecare.

„Tocmai am vorbit cu Mirel Rădoi. A răspuns zvonurilor de pe rețelele sociale cu privire la plecarea sa astfel… Contract: ‘Am un contract clar cu Gaziantep FK, valabil pentru încă un an’. Strategie: ‘Suntem concentrați acum pe rezolvarea problemelor cu FIFA și alegerea unei strategii pentru următorul sezon’. Transferuri: ‘În acest moment, trebuie să știm dacă putem lua doar jucători liberi sau și jucători pe care vom plăti sume de transfer…’ ”, a spus jurnalistul turc Ali Budak pe contul său de X.

Ce a spus Becali despre plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep FK

Mutarea lui Mirel Rădoi în Turcia a venit după ce Gaziantep FK s-a despărțit de Burak Yılmaz, pe fondul rezultatelor slabe. Oficialii clubului au decis să-i ofere românului misiunea de a redresa echipa. Becali a subliniat că decizia antrenorului nu are legătură cu probleme interne, ci ține strict de carieră și de șansa unui pas important în străinătate.

„Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e nicio problemă cu Chiricheș sau alte lucruri. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie.”, a declarat finanțatorul FCSB, potrivit fanatik.ro.

Mai mult, a dezvăluit și cifrele consistente din contractul noului său angajament: „Câștigă foarte mulți bani, în total 900.000 de euro pe an. Salariul este de 65.000 de euro pe lună și are și o primă de instalare de 100.000 de euro. Mi-a arătat contractul și eu nu pot să-l opresc la astfel de bani.”

