Partidul Național Liberal are nevoie de o reconstrucție clară și de lideri cu viziune dacă vrea să recapete rolul central pe scena politică românească, consideră Valeriu Stoica. Fostul lider liberal a transmis acest mesaj vineri, în cadrul unei dezbateri organizate cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înființarea formațiunii.

În opinia sa, actualul context politic și geopolitic oferă PNL o oportunitate importantă, însă doar dacă partidul va ști să își redefinească identitatea și să își consolideze structurile interne.

De ce consideră Valeriu Stoica că PNL are o nouă șansă

Valeriu Stoica a vorbit despre schimbările majore care au loc la nivel internațional și despre împărțirea lumii în două mari direcții ideologice.

” Vedem cu toţii şi deja este un loc comun că lumea se reaşază şi e din ce în ce mai clar că această reaşezare împarte din nou lumea în două. Simplificăm. E adevărat că sunt multe nuanţe, dar uneori e nevoie să simplifici şi simplificăm. Putem spune că de-o parte sunt cei care împărtăşesc cultura libertăţii şi de cealaltă parte cei care împărtăşesc cultura dominaţiei. Iar în acest context, are şansa să redevină partidul de care România a avut şi are nevoie”, a precizat Valeriu Stoica, potrivit Știripesurse.

Ce schimbări spune fostul lider liberal că sunt necesare

susține că formațiunea trebuie să își regândească direcția politică, atât din punct de vedere doctrinar, cât și strategic.

”Trebuie să spunem că această ţară există, între altele, şi pentru că Partidul Naţional Liberal şi-a făcut datoria de-a lungul timpului. Ca să redevină partidul de care România are nevoie, ca să fructifice şansa pe care o are astăzi, PNL trebuie să înţeleagă această şansă şi să aibă voinţa puternică pentru a o realiza. Şi sunt necesare câteva direcţii de acţiune. Mai întâi este nevoie de redefinirea identităţii politice a PNL. Şi când spun asta mă gândesc la clarificarea doctrinară, mă gândesc la consolidarea culturii organizaţionale şi mă gândesc la clarificarea strategică a acţiunii politice viitoare”, a mai adăugat Valeriu Stoica.

Ce rol au liderii în relansarea partidului

Potrivit lui Valeriu Stoica, fără o conducere fermă și structuri solide, partidul nu își poate recâștiga influența.

”Şi pe lângă asta, PNL are nevoie de structuri locale şi centrale puternice. Are nevoie de lideri locali şi la nivel naţional puternici, clarvăzători. Dacă valorifică această şansă pe care o are astăzi PNL, s-ar putea să redevină, nu spun că va redeveni, s-ar putea să redevină partidul de care România are nevoie”, a conchis fostul lider liberal.