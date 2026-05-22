B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”

Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: „Sunt necesare câteva direcţii”

Ana Maria
22 mai 2026, 19:16
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Valeriu Stoica a dezvăluit strategia. Cum ar putea să se salveze PNL-ul, care ar fi soluția: Sunt necesare câteva direcţii
Valeriu Stoica, fost președinte PNL / Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. De ce consideră Valeriu Stoica că PNL are o nouă șansă
  2. Ce schimbări spune fostul lider liberal că sunt necesare
  3. Ce rol au liderii în relansarea partidului

Partidul Național Liberal are nevoie de o reconstrucție clară și de lideri cu viziune dacă vrea să recapete rolul central pe scena politică românească, consideră Valeriu Stoica. Fostul lider liberal a transmis acest mesaj vineri, în cadrul unei dezbateri organizate cu ocazia aniversării a 151 de ani de la înființarea formațiunii.

În opinia sa, actualul context politic și geopolitic oferă PNL o oportunitate importantă, însă doar dacă partidul va ști să își redefinească identitatea și să își consolideze structurile interne.

De ce consideră Valeriu Stoica că PNL are o nouă șansă

Valeriu Stoica a vorbit despre schimbările majore care au loc la nivel internațional și despre împărțirea lumii în două mari direcții ideologice.

” Vedem cu toţii şi deja este un loc comun că lumea se reaşază şi e din ce în ce mai clar că această reaşezare împarte din nou lumea în două. Simplificăm. E adevărat că sunt multe nuanţe, dar uneori e nevoie să simplifici şi simplificăm. Putem spune că de-o parte sunt cei care împărtăşesc cultura libertăţii şi de cealaltă parte cei care împărtăşesc cultura dominaţiei. Iar în acest context, PNL are şansa să redevină partidul de care România a avut şi are nevoie”, a precizat Valeriu Stoica, potrivit Știripesurse.

Ce schimbări spune fostul lider liberal că sunt necesare

Fostul lider PNL susține că formațiunea trebuie să își regândească direcția politică, atât din punct de vedere doctrinar, cât și strategic.

Trebuie să spunem că această ţară există, între altele, şi pentru că Partidul Naţional Liberal şi-a făcut datoria de-a lungul timpului. Ca să redevină partidul de care România are nevoie, ca să fructifice şansa pe care o are astăzi, PNL trebuie să înţeleagă această şansă şi să aibă voinţa puternică pentru a o realiza. Şi sunt necesare câteva direcţii de acţiune. Mai întâi este nevoie de redefinirea identităţii politice a PNL. Şi când spun asta mă gândesc la clarificarea doctrinară, mă gândesc la consolidarea culturii organizaţionale şi mă gândesc la clarificarea strategică a acţiunii politice viitoare”, a mai adăugat Valeriu Stoica.

Ce rol au liderii în relansarea partidului

Potrivit lui Valeriu Stoica, fără o conducere fermă și structuri solide, partidul nu își poate recâștiga influența.

Şi pe lângă asta, PNL are nevoie de structuri locale şi centrale puternice. Are nevoie de lideri locali şi la nivel naţional puternici, clarvăzători. Dacă valorifică această şansă pe care o are astăzi PNL, s-ar putea să redevină, nu spun că va redeveni, s-ar putea să redevină partidul de care România are nevoie”, a conchis fostul lider liberal.

Tags:
Citește și...
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Politică
Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
Proiect: Monitorizare audio-video în școli și telefoane interzise în timpul orelor. Ce urmărește propunerea legislativă
Politică
Proiect: Monitorizare audio-video în școli și telefoane interzise în timpul orelor. Ce urmărește propunerea legislativă
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Politică
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Politică
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Politică
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Politică
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Politică
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Politică
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Externe
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
Politică
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
Ultima oră
20:27 - OMS ridică alerta privind epidemia de Ebola la nivel maxim. Ce spun datele oficiale despre răspândirea virusului
20:06 - Întrebarea care l-a supărat foarte tare pe Ilie Bolojan: „Este tendențioasă”
19:52 - Cristian Chivu, sezon istoric la Inter Milano! Românul a fost desemnat antrenorul anului în Serie A
19:46 - Poliția a oprit o petrecere la care participa și Mick Jagger pe insula Stromboli. Ce regulă neobișnuită au încălcat petrecăreții
19:42 - Instanța a decis în cazul studiilor lui Nicușor Dan. Ce au hotărât azi magistrații
19:26 - Mirel Rădoi a reacționat după zvonurile privind plecarea de la Gaziantep FK: „Am un contract clar”. Ce a spus despre transferuri
19:16 - Proiect: Monitorizare audio-video în școli și telefoane interzise în timpul orelor. Ce urmărește propunerea legislativă
18:51 - Adio băuturi tari în supermarketuri și benzinării? Țara europeană care pregătește o schimbare radicală privind vânzarea alcoolului
18:41 - Alertă meteo în București, dar și în mai multe județe din țară. A fost emis și un Cod portocaliu. Ce fenomene meteo sunt așteptate
18:30 - Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă