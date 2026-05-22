B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment

Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment

Ana Maria
22 mai 2026, 18:26
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Un deputat USR a dezvăluit care e, de fapt, relația lui Nicușor Dan cu partidul său, în acest moment
Sursa foto: Alexandru Dimitriu / Facebook
Cuprins
  1. Dimitriu, despre relația dintre USR și președintele Nicușor Dan. De ce spune USR că nu poate exista o aliniere totală
  2. Există tabere în USR între susținătorii lui Nicușor Dan și cei ai lui Ilie Bolojan?
  3. Ce spune deputatul USR despre ideea unui „partid prezidențial”

Relația dintre USR și președintele Nicușor Dan rămâne una solidă, în ciuda diferențelor de opinie apărute în contextul tensiunilor politice recente. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, într-un interviu acordat Ziare.com, că formațiunea nu are probleme de comunicare cu șeful statului, chiar dacă unele decizii politice ale partidului nu coincid cu viziunea acestuia.

Parlamentarul a explicat că actualul context politic presupune poziționări diferite, fără ca acest lucru să afecteze relația instituțională sau politică dintre cele două părți.

Din punctul meu de vedere, relația este una foarte bună. Din câte știu, colegii mei din Guvern au o colaborare foarte bună cu domnul președinte, chiar dacă în acest moment, că știu că sunt zvonurile acestea, noi avem o decizie care poate nu este neapărat pe planul domnului Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că avem o problemă de relaționare, ci este modul în care noi considerăm că trebuie să acționăm din punct de vedere politic, versus modul în care consideră domnia sa că ar trebui să se întâmple lucrurile”, a dezvăluit Dimitriu pentru Ziare.com.

Dimitriu, despre relația dintre USR și președintele Nicușor Dan. De ce spune USR că nu poate exista o aliniere totală

Alexandru Dimitriu a subliniat că diferențele de viziune sunt normale în politică, inclusiv între parteneri apropiați. Potrivit acestuia, USR continuă să îl susțină pe Nicușor Dan și păstrează o relație apropiată cu acesta, inclusiv prin prisma legăturii istorice dintre actualul președinte și partid.

Deputatul spune că USR consideră că actuala strategie politică este cea corectă, invocând inclusiv o creștere a numărului de adeziuni în partid.

În politică nu ai cum să ai o congruență totală cu partenerii pe care îi ai. Atașamentul nostru față de președintele Nicușor Dan este unul care ține de faptul că este și fondatorul nostru și, în același timp, de faptul că am conlucrat cu dumnealui, de când a ieșit din partid, foarte bine. L-am susținut în multe alegeri și am făcut inclusiv acea mișcare ciudată în urmă cu un an, în care am renunțat la candidatul nostru și l-am susținut pe dumnealui”, mai spus el.

Acesta a punctat că nu este necesar ca USR și președintele să aibă permanent poziții identice în toate deciziile politice.

Există tabere în USR între susținătorii lui Nicușor Dan și cei ai lui Ilie Bolojan?

Deputatul USR respinge categoric scenariile potrivit cărora partidul ar fi împărțit între susținători ai președintelui Nicușor Dan și adepți ai unui proiect politic construit în jurul lui Ilie Bolojan.

Potrivit lui Dimitriu, decizia privind continuarea colaborării politice cu PNL și Ilie Bolojan a fost votată în unanimitate în forurile interne ale partidului.

Nu există așa ceva, pentru că în comitetul politic, când am luat decizia de a nu mai colabora cu PSD și a rămâne în această conlucrare cu PNL și cu domnul Bolojan, nu a existat nicio voce dintre cei 160 de colegi care au votat care măcar să pună în discuție. Votul a avut 100% în favoare. Deci nu există absolut nicio tabără.”, a mai adăugat deputatul.

Ce spune deputatul USR despre ideea unui „partid prezidențial”

Întrebat dacă USR ar fi putut deveni un partid prezidențial în jurul lui Nicușor Dan, Alexandru Dimitriu a respins această idee, afirmând că astfel de construcții politice nu sunt sănătoase pe termen lung.

Parlamentarul a invocat exemple din politica românească despre care spune că au fost afectate tocmai de această asociere excesivă cu liderii de la Cotroceni.

A dispărut PNȚ-ul, a dispărut PDL-ul și PNL-ul era cât pe ce, la ce haos a generat Iohannis în acel partid.”, a mai spus el.

Tags:
Citește și...
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Politică
Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Politică
Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Politică
Crin Antonescu a dezvăluit ce i-a cerut lui Ilie Bolojan: „O să începeți să îl regretați pe Iohannis”
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Politică
Florin Cîțu desființează politicile economice ale guvernului Bolojan. Investițiile publice masive n-au ajutat economia
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Politică
Bolojan, detalii despre noul Guvern și despre discuțiile cu Nicușor Dan. Ce avertisment a transmis: „Nu trebuie să ne ascundem”
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
Externe
Rusia caută o ieșire care să pară victorie. Elitele ruse se tem că războiul din Ucraina a intrat în blocaj
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
Politică
PSD avansează două scenarii pentru viitoarea guvernare. Marius Budăi: „Cu refacerea Coaliției nu avem o problemă. Dacă nu-și doresc, ne asumăm noi”
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
Politică
O judecătoare de Curte de Apel, atac suburban la adresa lui Bolojan: „Nesimțitul ăla cocoțat foarte sus, chiar prea sus pentru nivelul lui moral și intelectual”. Ce a deranjat-o
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Externe
Zelenski anunță atacuri la 700 de kilometri de Ucraina. Kievul lovește rafinării și promite noi operațiuni în Rusia
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Politică
Acordul Bolojan-Fritz nu funcționează în teritoriu. PNL și PSD și-au dat mâna în Consiliul Județean condus de Adrian Veștea
Ultima oră
18:41 - Alertă meteo în București, dar și în mai multe județe din țară. A fost emis și un Cod portocaliu. Ce fenomene meteo sunt așteptate
18:30 - Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
18:16 - Obiectul pe care mulți șoferi uită să îl verifice în mașină. O simplă greșeală te poate costa până la 800 de lei
17:52 - Două companii de stat din energie ar urma să fuzioneze. Planul pregătit de Ilie Bolojan
17:42 - Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
17:23 - Răzvan Lucescu, gest emoționant. Ce-a făcut la 40 de zile de la moartea tatălui său, Mircea Lucescu
17:07 - Implant dentar în zona estetică: cum ajută tehnologia digitală la obținerea unui rezultat natural, la DENT ESTET
17:04 - Vaccin împotriva virusului Ebola, dezvoltat cu tehnologia folosită în pandemia Covid: „Oamenii sunt îngrijorați de această epidemie”
16:37 - Victor Ponta rupe tăcerea. De ce nu a mers, de fapt, la consultările cu Nicușor Dan
16:29 - Depunerile de numerar la bancomat care pot atrage atenția ANAF. Ce tranzacții sunt considerate suspecte