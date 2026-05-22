Relația dintre USR și președintele Nicușor Dan rămâne una solidă, în ciuda diferențelor de opinie apărute în contextul tensiunilor politice recente. Deputatul USR Alexandru Dimitriu a declarat, într-un interviu acordat Ziare.com, că formațiunea nu are probleme de comunicare cu șeful statului, chiar dacă unele decizii politice ale partidului nu coincid cu viziunea acestuia.

Parlamentarul a explicat că actualul context politic presupune poziționări diferite, fără ca acest lucru să afecteze relația instituțională sau politică dintre cele două părți.

„Din punctul meu de vedere, relația este una foarte bună. Din câte știu, colegii mei din Guvern au o colaborare foarte bună cu domnul președinte, chiar dacă în acest moment, că știu că sunt zvonurile acestea, noi avem o decizie care poate nu este neapărat pe planul domnului Nicușor Dan. Asta nu înseamnă că avem o problemă de relaționare, ci este modul în care noi considerăm că trebuie să acționăm din punct de vedere politic, versus modul în care consideră domnia sa că ar trebui să se întâmple lucrurile”, a dezvăluit Dimitriu pentru .

Dimitriu, despre relația dintre USR și președintele Nicușor Dan. De ce spune USR că nu poate exista o aliniere totală

Alexandru a subliniat că diferențele de viziune sunt normale în politică, inclusiv între parteneri apropiați. Potrivit acestuia, USR continuă să îl susțină pe Nicușor Dan și păstrează o relație apropiată cu acesta, inclusiv prin prisma legăturii istorice dintre actualul președinte și partid.

Deputatul spune că USR consideră că actuala strategie politică este cea corectă, invocând inclusiv o creștere a numărului de adeziuni în partid.

„În politică nu ai cum să ai o congruență totală cu partenerii pe care îi ai. Atașamentul nostru față de președintele Nicușor Dan este unul care ține de faptul că este și fondatorul nostru și, în același timp, de faptul că am conlucrat cu dumnealui, de când a ieșit din partid, foarte bine. L-am susținut în multe alegeri și am făcut inclusiv acea mișcare ciudată în urmă cu un an, în care am renunțat la candidatul nostru și l-am susținut pe dumnealui”, mai spus el.

Acesta a punctat că nu este necesar ca USR și președintele să aibă permanent poziții identice în toate deciziile politice.

Există tabere în USR între susținătorii lui Nicușor Dan și cei ai lui Ilie Bolojan?

Deputatul USR respinge categoric scenariile potrivit cărora partidul ar fi împărțit între susținători ai președintelui Nicușor Dan și adepți ai unui proiect politic construit în jurul lui Ilie Bolojan.

Potrivit lui Dimitriu, decizia privind continuarea colaborării politice cu PNL și Ilie Bolojan a fost votată în unanimitate în forurile interne ale partidului.

„Nu există așa ceva, pentru că în comitetul politic, când am luat decizia de a nu mai colabora cu PSD și a rămâne în această conlucrare cu PNL și cu domnul Bolojan, nu a existat nicio voce dintre cei 160 de colegi care au votat care măcar să pună în discuție. Votul a avut 100% în favoare. Deci nu există absolut nicio tabără.”, a mai adăugat deputatul.

Ce spune deputatul USR despre ideea unui „partid prezidențial”

Întrebat dacă USR ar fi putut deveni un partid prezidențial în jurul lui Nicușor Dan, Alexandru Dimitriu a respins această idee, afirmând că astfel de construcții politice nu sunt sănătoase pe termen lung.

Parlamentarul a invocat exemple din politica românească despre care spune că au fost afectate tocmai de această asociere excesivă cu liderii de la Cotroceni.

„A dispărut PNȚ-ul, a dispărut PDL-ul și PNL-ul era cât pe ce, la ce haos a generat Iohannis în acel partid.”, a mai spus el.