Nicușor Dan: „Pentru bucureșteni, această iarnă o să fie mai bună decât iarna trecută”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi seara în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că pentru bucureșteni această iarnă „o să fie mai bună decât iarna trecută”. Potrivit lui Nicușor Dan vor exista în continuare probleme cu apa caldă și căldura, însă precizează că „această situație este rezultatul inacțiunii a cel puțin zece ani de zile”.

În ceea ce privește aprovizionarea cu energie, Nicușor Dana a precizat că este optimist, mai ales că Guvernul a luat decizia să asigure furnizarea de gaze pentru consumatorii casnici:

„Sunt în momentul de față optimist că România va avea și că va prioritiza, în măsura în care nu va avea gazul pentru populație plus industrie, va prioritiza încălzirea individuală și centralizată, pentru că e logic să fie așa.

În ceea ce privește prețurile, ultima ordonanță de urgență a Guvernului dă un plafon pentru gazul achiziționat pentru încălzirea individuală și pentru încălzirea în sistem centralizat a localităților. Din punctul acesta de vedere, cel puțin în momentul în care suntem azi nu trebuie să ne facem griji”.

Nicușor Dan a vorbit și despre lucrările de infrastructură la centrala din zona Titan și la rețeaua de termoficare:

Suntem în graficul acelei centrale din Titan care va furniza un plus de energie termică. Va trebui să funcționeze înainte de Crăciun. Bucureștiul a avut șase centrale mari, două în vest, două în sud și două în partea din nord-est. A dispărut una din nord-est, în ultimii ani a mai dispărut una și în felul acesta sistemul s-a dezechilibrat, tot ce înseamnă parte de est și parte de nord-est, primesc apă caldă și căldură de la o distanță foarte mare. Evident că își pierde din presiune. Această centrală din zona Titan ajută.

Din punctul de vedere al conductelor am făcut făcut iarna asta și Termoenergetica și cele patru șantiere mari pe care le-am licitat anul trecut și le-am deschis anul ăsta, am făcut un număr de kilometri în zone sensibile, de exemplu, în zona Ferentari, m-am întâlnit cu niște oameni care mi-au spus că în sfârșit nu mai au probleme cu apa caldă și căldura. Sunt ceva progrese. Dacă am fi făcut asta în ultimii 10 ani nu ar fi fost probleme”.