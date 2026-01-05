B1 Inregistrari!
Mirela Ionela Achim
05 ian. 2026, 09:56
Ninsorile se extind în România. Sursa foto: Captură video - Orsova24.ro / Facebook
Cuprins
  1. Unde ninge în această perioadă
  2. Cum va fi vremea în Capitală zilele acestea

Ninsorile se extind în România și, în unele zone, oamenii trebuie să fie atenți inclusiv la formarea de ghețuș, avertizează meteorologul Elena Mateescu. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a mai susținut că, în Capitală, temperaturile vor fi în scădere, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ploaie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Unde ninge în această perioadă

„Azi, în extindere avertizarea meteorologică, arealul cuprins de codul galben, pentru că atât în zona montană, dar și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsori și lapoviță, apoi mixte – ploi, lapoviță și, pe arii restrânse, mai ales la munte, ninsori. Vor fi local depuneri de polei și, nu în ultimul rând, formarea de ghețuș.

Vorbim de cantități de apă de 10 – 20 l/mp, strat de zăpadă la munte de 10 – 20 cm, iar în zonele joase de relief de 3 – 10 cm.

În același timp, până mâine dimineață, rămâne în vigoare și avertizarea meteorologică de cod portocaliu pentru zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, acolo unde, la altitudini de peste 1.400 m, va continua să ningă, temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus să înregistreze grosimi de 20 – 30 cm, iar în zonele mai în alte să vorbim de rafale de 80 – 90 km/h, acolo unde va fi și viscol puternic și vizibilitate redusă”, a explicat șefa ANM.

Sursa: ANM

Cum va fi vremea în Capitală zilele acestea

„Cel puțin pentru Capitală, în următoarele zile, vorbim de precipitații predominant sub formă de ploaie, cantități de apă de 10-15 l/mp și intensificări ale vântului cu viteze 30-35 km/h, o maximă azi de circa 2 grade, semn că, în condițiile în care vor fi și intensificări de vânt, sigur vom resimți temperaturi mai coborâte.

În următoarele zile, valori de temperaturi chiar și în Capitală în scădere, vorbim de temperaturi pe parcursul zilelor de 1 – 2 grade, iar pe parcursul nopților – valori negative”, a mai afirmat Elena Mateescu, pentru B1 TV.

