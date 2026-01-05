B1 Inregistrari!
România sub cod portocaliu! Ninsorile, viscolul și poleiul afectează întreaga țară

05 ian. 2026, 08:08
România sub cod portocaliu! Ninsorile, viscolul și poleiul afectează întreaga țară
Cuprins
  1. Cod portocaliu în zonele montane
  2. Precipitații mixte și polei în restul țării
  3. Temperaturile și ceața
  4. Vremea în București
  5. Drumuri naționale și autostrăzi afectate
  6. Recomandări și avertizări

Un val de vreme severă lovește România, cu ninsori abundente, viscol și polei. Zonele montane sunt cele mai expuse, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor în trafic și a condițiilor dificile pe drumurile naționale și autostrăzi.

Cod portocaliu în zonele montane

Un cod portocaliu vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, în special la altitudini de peste 1400 m, conform ANM.

Aici, stratul de zăpadă nou depus va fi de 20-30 cm, iar vântul va sufla cu rafale de 80-90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. Există riscul izolării temporare a localităților și blocării drumurilor montane.

La munte, în general, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu 20-50 cm strat de zăpadă, iar în zonele deluroase, Transilvania și Maramureș se estimează 5-15 cm de zăpadă.

Precipitații mixte și polei în restul țării

În Banat, Oltenia, Muntenia, dar și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea, se așteaptă precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – care vor favoriza formarea poleiului, mai ales dimineața și noaptea.

În Dobrogea, vântul va sufla cu 45-55 km/h, accentuând senzația de frig, iar la munte intensificările vor atinge 70-85 km/h la altitudini de peste 1700 m.

Temperaturile și ceața

  • Temperaturile maxime: -2 … 7°C, iar în Dobrogea local 12-14°C
  • Temperaturile minime: până la -4°C, cu valori pozitive pe litoral
  • În sud și sud-est, este posibilă ceață, care va reduce vizibilitatea

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi mai mult noros, temporar cu ploi și depuneri posibile de polei în periferii.

  • Vânt: moderat, 30-35 km/h, noaptea va slăbi
  • Maxime: ~2°C, minime: 0-1°C
  • Noaptea și dimineața: ceață așteptată

Drumuri naționale și autostrăzi afectate

  • DN1 Prahova – Brașov: restricție pentru vehicule >7,5 t, pentru deszăpezire
  • Autostrada A1 București – Pitești (km 130-148) și A1 Sibiu – Deva (km 225-316): ninsoare, trafic redus
  • A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești: ploi, carosabil umed, vizibilitate bună

Autoritățile recomandă:

  • anvelope de iarnă pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei
  • viteza adaptată condițiilor
  • curățarea parbrizului, lunetei și geamurilor laterale
  • folosirea frânei de motor și evitarea drumurilor închise traficului

Recomandări și avertizări

Meteorologii estimează că precipitațiile vor continua până vineri, 9 ianuarie, cu strat de zăpadă 20-50 cm la munte și 5-15 cm în zonele deluroase. Autoritățile cer prudență maximă, în special în zonele montane și pe drumurile afectate de polei și viscol.

