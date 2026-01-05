Un val de vreme severă lovește România, cu ninsori abundente, viscol și polei. Zonele montane sunt cele mai expuse, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor în trafic și a condițiilor dificile pe drumurile naționale și autostrăzi.
Un cod portocaliu vizează județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, în special la altitudini de peste 1400 m, conform ANM.
Aici, stratul de zăpadă nou depus va fi de 20-30 cm, iar vântul va sufla cu rafale de 80-90 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. Există riscul izolării temporare a localităților și blocării drumurilor montane.
La munte, în general, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, cu 20-50 cm strat de zăpadă, iar în zonele deluroase, Transilvania și Maramureș se estimează 5-15 cm de zăpadă.
În Banat, Oltenia, Muntenia, dar și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea, se așteaptă precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare – care vor favoriza formarea poleiului, mai ales dimineața și noaptea.
În Dobrogea, vântul va sufla cu 45-55 km/h, accentuând senzația de frig, iar la munte intensificările vor atinge 70-85 km/h la altitudini de peste 1700 m.
În Capitală, cerul va fi mai mult noros, temporar cu ploi și depuneri posibile de polei în periferii.
Autoritățile recomandă:
Meteorologii estimează că precipitațiile vor continua până vineri, 9 ianuarie, cu strat de zăpadă 20-50 cm la munte și 5-15 cm în zonele deluroase. Autoritățile cer prudență maximă, în special în zonele montane și pe drumurile afectate de polei și viscol.