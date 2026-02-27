Apar noi informații în cazul asistentei în vârstă de 23 de ani care în spitalul unde lucra.

Asistenta a avut convulsii

Tragedia a avut loc la un spital privat din Constanța, unde asistenta se angajase de patru luni și jumătate. Vineri dimineață, tatăl ei o adusese cu mașina la serviciu. Când a intrat în unitatea medicală, femeia i-a spus unei colege că se simte rău.

„I-a spus că îi e rău și a dat să leșine, a prins-o colega în brațe și a sprijinit-o jos, deci nu s-a lovit. După care a început să aibă convulsii, colega a alertat imediat și a dus-o într-un cabinet de urgență, unde a venit anestezistul, care era de gardă, care a constatat că nu are puls, nu are activitate cardiacă, nu avea tensiune. A intubat-o, a perfuzat-o și a început manevrele de resuscitare, anunțând, în același timp, și SMURD-ul”, a povestit Ion Marius Rușa, directorul general al spitalului, pentru

Asistenta ar fi suferit o hemoragie internă

Din păcate, manevrele de resuscitare au rămas fără efect, medicii declarând decesul.

Din primele informații, asistenta ar fi suferit o hemoragie internă. Tânăra nu era cunoscută cu vreo problemă medicală, iar pe corpul ei nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Autopsia va stabili cauza exactă a decesului.