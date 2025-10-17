B1 Inregistrari!
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați

Traian Avarvarei
17 oct. 2025, 23:54
Noi date în cazul femeii ucise la instigarea fiicei sale de 14 ani. Cum au încercat adolescenta și iubitul ei să ascundă crima. Ambii au fost arestați
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a fost omorâtă femeia
  2. Cum au încercat tinerii să ascundă crima

Apar noi informații în cazul femeii de 58 de ani din Capitală, găsită moartă în pădurea Pantelimon. Suspecții sunt fiica ei adoptivă, în vârstă de 14 ani, și iubitul adolescentei, care are 20 de ani. Anchetatorii au aflat deja mai multe date. Ambii au fost arestați sub acuzațiile de omor calificat și instigare la omor calificat.

Cum a fost omorâtă femeia

Cei doi tineri au decis s-o omoare pe femeie pentru că aceasta nu era de acord cu relația lor.

„În noaptea de 25/26 septembrie 2025, în timp ce se afla împreună cu minora la locuința acesteia din municipiul București, Sector 4, unde minora locuia împreună cu mama sa, inculpatul a exercitat asupra mamei minorei acte repetate de violență fizică, lovind-o cu obiecte dure, sufocând-o cu o pernă și aplicându-i o lovitură de cuțit în zona gâtului, provocând decesul acesteia. Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama.

În acest scop, cei doi i-au administrat victimei somnifere într-un pahar cu suc, iar după ce victima le-a ingerat, inculpatul a acționat în modul expus mai sus. S-a mai stabilit că minora a fost cea care a pus la dispoziție cuțitul cu care inculpatul a înjunghiat victima”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cum au încercat tinerii să ascundă crima

Cadavrul a rămas în apartament mai multe zile, timp în care tinerii i-au trimis femeii câteva mesaje pe telefon, ca să pară că țin legătura cu ea și că este încă în viață, informează Știrile Pro TV.

În cele din urmă, ei i-au dus trupul în pădurea Pantelimon și l-au îngropat. Acolo a fost găsit de anchetatori, în stare de putrefacție.

Ambii tineri au fost audiați și arestați. El a recunoscut fapta, iar ea a fost supusă unei expertize psihiatrice.

„Poziția procesuală a fost una de recunoaștere și regret”, a declarat avocata Popescu Georgeta.

