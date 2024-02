Noi informații despre crima din Padina. George Hora, DJ Dirty Nano despre Antonia: „Am înțeles că ea a plâns… A văzut niște momente mai urâte, pe balcon”

Trei indivizi și-au petrecut noaptea în spatele gratiilor, după crima care a avut loc la un hotel din Dâmbovița, la o petrecere la care au participat inițial și cântăreți, cum ar fi , Antonia și Alina Eremia.

Surse din anchetă spun ca Alex Velea a fost audiat în calitate de martor.

După show, unii invitați au continuat petrecerea în privat într-o cabană a hotelului. Printre ei s-a aflat și Alex Velea.

Lucrurile au luat însă o turnură tragică în momentul în care soția unuia dintre petrecăreți s-a urcat pe un scaun să danseze, iar suspecții au început să-și facă între ei semne.

Martorii spun că soțul femeii a fost deranjat și s-a năpustit să-l lovească pe unul dintre ei cu pumnul, moment în care a fost atacat de cei trei invidivizi. B mortal.

Artiștii susțin că nu au luat parte la petrecere

Artistul a reacționat, duminică seara, pe contul său de pe o rețea de socializare. Susține că nu are nicio legătură cu nefericitul incident și că în acele clipe era în camera lui de hotel.

Și Alina Eremia a transmis, tot în mediul online, că a fost invitată la evenimentul organizat de hotel, care s-a încheiat în jurul orei 22:00. Iar despre tragedie a aflat dimineața, potrivit .

Tinu Vidaicu: „Noi am avut petrecere pe zi, ne-am retras în hotel și ne-am jucat jocuri de societate cu Antonia, cu Alex Velea, cu Alina Eremia. Noi nu am luat parte la petrecerea aia, era cu manele. Dimineața era poliție și ziceau că nu are voie nimeni să plece până nu încep audierile”.

Reporter: Alex Velea a fost audiat?

Tinu Vidaicu: „Eu am vorbit cu el la micul dejun, el a zis ca e fericit ca a plecat cu jumătate de ora inainte sa se intample”.

George Hora, DJ Dirty Nano: „L-am întrebat cum e el. Cum e Antonia. Am înțeles că ea a plâns… A văzut niște momente mai urâte, pe balcon”.

Urme de sânge pe mașina criminalilor

După atacul sângeros, cei trei suspecți, interlopi din clanul Fabian din Capitală, s-au urcat într-o mașină și au încercat să fugă. Dar au fost blocați pe drum de polițiști.

Mașina, în valoare de peste 100.000 de euro, are urme de sânge în mai multe locuri.

George Drăgan, directorul de cabinet al șefului IGPR: „Reacția a fost rapidă.

În prima fază, polițiștii de la Fieni care s-au deplasat la fața locului pe principiul cel mai apropiat polițist intervine. S-au instituit inclusiv filtre rutiere în urma cărora au fost depistați cei trei bărbați”. Bărbatul omorât era patronul unei firme de paza din Târgoviște.