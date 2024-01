Noi informații în cazul olandezului care a murit în avalanșa din Munții Țarcu: A fost dus în vârf, cu elicopterul, de președintele CJ Caraș-Severin, Romeo Dunca

Apar noi informații în cazul olandezului care a murit în avalanșa din Munții Țarcu. Acesta ar fi fost dus în vârf, cu elicopterul, de președintele CJ Caraș-Severin, Romeo Dunca. Olandezul care și-a pierdut viața era unul dintre cei trei turiști care au fost duși pe munte cu elicopterul de președintele Consiliului Județean Caraș-Severin și care ar fi fost însoțiți de fiul acestuia.

Noi informații în cazul olandezului care a murit în avalanșa din Munții Țarcu

Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, a explicat pentru că nimic nu anunța o astfel de tragedie și că toate riscurile sunt asumate de iubitorii sporturilor extreme de iarnă.

El a menționat că meteorologii nu emiseseră nicio alertă privind risc de avalanșă. În plus, el a susținut că olandezul nu a respectat instructajul de siguranță și nu ar fi acționat airbag-ul de siguranță, așa cum au făcut ceilalți doi turiști care au scăpat cu viață.

Romeo Dunca a mai menționat că schiorii olandezi aveau echipament corespunzător, închiriat de la firma de care se ocupă fiul său Cristi, și fuseseră instruiți ce să facă în caz de pericol.

„Au fost trei, între care și fiul meu, Cristi! Dacă era vreun pericol major de avalanșă, vă dați seama că nu s-ar fi aflat acolo. Nu și-ar fi riscat în primul rând viața lui, cum nu ar fi riscat-o nici pe-a altora! Eu i-am dus cu elicopterul acolo la schi, undeva în zona Căleanu, din masivul Brusturu, pe Țarcu, și au fost surprinși de avalanșă. Doi dintre ei, care au acționat dotarea de siguranță, au declanșat airbag-urile și nu au fost îngropați. Al treilea, care plecase înainte, n-a acționat airbag-ul, nu se știe din ce motiv, și a fost îngropat de avalanșă. E vorba despre un echipament de siguranță, un fel de rucsac, un sac ce se umflă și te ține la suprafață. Sistemul de siguranță l-ar fi ținut la suprafață. Eu i-am dus dimineață, i-am lăsat acolo și am plecat la Muntele Mic. Când m-am întors am văzut avalanșa, am știut că s-a întâmplat ceva. Am aterizat lângă zona respectivă, nu era semnal la telefon. Era îngropat, săpau după el. L-am sunat pe cel de la Salvamont între timp și i-am spus că o să-l duc rapid la spital, dar deja nu mai dădea semne de viață. L-au scos după 15-20 de minute, a durat prea mult.”, a precizat Romeo Dunca.

Trei olandezi prinși de o avalanșă în Munții Țarcu

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin că olandezii în cauză au fost surprinși de o avanlanșă în timp ce se aflau într-o expediție montană pe Vârful Căleanu din Munții Țarcului.

Unul dintre ei, în vârstă de 44 de ani, a fost găsit decedat sub zăpadă.

Ceilalți doi au fost răniți în avanlanșă și au fost preluați de un elicopter pentru a fi duși la spital.

Trupul neînsuflețit al victimei a fost depus la morga spitalului și se va efectua o necropsie pentru a fi stabilită cauza morții.

Oamenii legii continuă investigațiile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă astfel încât să fie stabilite cu exactitate toate cauzele și circumstanțele în care s-a produs decesul.