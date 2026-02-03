Puțini știu că permisul categoria B oferă astăzi mult mai mult decât dreptul de a conduce o . Acesta îți deschide accesul la o varietate de vehicule. Totul este reglementat prin condiții clare privind masa, numărul de locuri, tipul transmisiei sau eventuale cursuri suplimentare.

Confuzia apare, de regulă, din două direcții clare. Prima are legătură cu greutatea vehiculului. Mulți șoferi cunosc limita de 3.500 kg, dar puțini știu ce se schimbă atunci când intră în joc o remorcă și ansamblul depășește valorile standard. A doua sursă de neclaritate vine din extinderea categoriei B. Este vorba despre vehicule care, în trecut, necesitau alte permise. Printre acestea se numără anumite motociclete sau scutere și, mai recent, chiar unele tractoare agricole ori forestiere.

Ce poți conduce, concret, cu permis categoria B

Dincolo de ideea clasică de „permis pentru mașini”, categoria B vine cu reguli foarte clare. Poți conduce vehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg. În plus, acestea pot avea cel mult 8 locuri pentru pasageri, în afara celui al șoferului. Asta include nu doar autoturismele obișnuite, ci și multe autoutilitare ușoare, dube, camionete sau vehicule comerciale, atât timp cât rămân în aceste limite. Se încadrează aici și microbuzele mici. Un vehicul cu 9 locuri în total poate fi condus legal cu categoria B, dacă MTMA nu depășește pragul legal.

Dacă una dintre valori este depășită, intri automat într-o altă categorie de permis. În cazul remorcilor și rulotelor, regula de bază este simplă. Poți tracta fără formalități suplimentare. Există și varianta în care ansamblul mașină plus remorcă poate ajunge la 4.250 kg. Însă, dacă depășești 3.500 kg, este obligatorie absolvirea unui curs special.

Unde se extinde categoria B

Puțini șoferi știu că permisul categoria B poate merge dincolo de patru roți. În condiții bine stabilite, acesta îți permite să conduci și anumite scutere sau motociclete de tip A1, cu transmisie automată, maximum 125 cmc și putere limitată. Dar nu e suficient ca vehiculul să se încadreze tehnic. Contează și șoferul. Este nevoie de minimum 24 de ani, cel puțin doi ani experiență cu permis B și un curs practic de minimum 10 ore, dovedit prin adeverință.

Fără aceste acte, nu vorbim despre o greșeală minoră, ci despre conducere fără drept, cu urmări serioase. De aceea, dacă vrei această extensie, varianta sigură este simplă. Faci cursul și păstrezi documentele. În paralel, legislația a adus o noutate importantă și pentru zona agricolă. Prin categoria Tr1, anumite tractoare agricole sau forestiere cu de până la 40 km/h pot fi conduse și cu permis B. Acest lucru este posibil în baza unei echivalări înscrise la emiterea unui nou permis.