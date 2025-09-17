Infractorii nu contenesc din a inventa noi și noi modalități prin care să păcălească oamenii. Atunci când o metodă este demascată, la scurt timp apare o alta, încă și mai greu de identificat decât precedenta. Recent, polițiștii au primit mai multe sesizări privind o nouă escrocherie pe WhatsApp și alte aplicații de mesagerie.

Cum acționează escrocii

Poliștii au constatat, în urma sesizărilor primite din partea cetățenilor, că infractorii își creează conturi false pe WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie, folosindu-se de imaginea și numele unei persoane reale. Ulterior, contactează membrii ai familiei sau prieteni de-ai persoanei care pretind că sunt și solicită trimiterea urgentă a unor sume de bani.

„În ultima perioadă, la nivelul Serviciului de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost semnalate tot mai multe cazuri de fraudă în mediul online, prin care persoane necunoscute creează conturi false pe aplicaţia WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie.

Pentru a părea credibili, escrocii folosesc la fotografia de profil a contului creat fotografia şi numele unei persoane reale, dar acestea sunt asociate unui număr de telefon diferit. Ulterior, de pe acel număr de telefon contactează în scris prieteni sau rude ale persoanei a cărei identitate o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei”, au informat reprezentanţii Poliţiei judeţene Giurgiu, miercuri.

Ce le recomandă polițiștii cetățenilor

Cum acest tip de fraudă se bazează pe încrederea în apropiați, prieteni şi familie deopotrivă, polițiștii vin cu o serie de sfaturi pentru cetățeni, astfel încât să evite să cadă în plasa escrocilor.

Chiar dacă, la prima vedere, mesajele pot părea trimise de o rudă sau un prieten, este foarte important să se verifice identitatea lor. În acest sens, persoanele care primesc un astfel de mesaj în care le sunt solicitați bani pot apela atât numărul de pe care au primit mesajul, fie numărul despre care știau că aparține rudei sau prietenului cu pricina.

De altfel, toată această verificare trebuie să aibă loc înainte ca banii să fie transferați.

„Verificaţi identitatea înainte de a trimite banii – nu vă bazaţi pe discuţii purtate în scris, chiar dacă infractorii pretind, folosind motive ce par grave sau credibile, că sunt în imposibilitatea de a comunica prin voce!

Contactaţi telefonic numărul care v-a abordat sau sunaţi direct pe numărul real al persoanei – număr pe care îl cunoşteaţi dinainte, sau contactaţi o persoană apropiată acesteia pentru a verifica situaţia pretinsă – aceste verificări durează maxim 2-3 minute şi vă pot ajuta să preveniţi să deveniţi victime şi să pierdeţi sume de bani.

Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie, fără o confirmare suplimentară din partea persoanei, după o comunicare directă”, sunt recomandările Poliţiei.

Ce cuvinte pot indica o escrocherie

Oamenii își pot da seama că la mijloc este vorba despre o înșelăciune și fără să contacteze persoana care le scrie, doar din modul în care sunt formulate mesajele. De cele mai multe ori, structuri precum „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” sunt semne ale unei înșelăciuni, mai avertizează polițiștii.

În plus, pentru a evita să devină imaginea unei astfel de escrocherii, cetățenii sunt sfătuiți să nu distribuie fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuţi.

Cum a fost păcălit un bucureștean

Un bucureștean a pierdut tot ce agonisise, după ce a fost înșelat de un individ care s-a dat drept agent de . Bărbatul a fost convins că, după ce depune 20.000 de euro, bani care reprezentau avansul lui pentru o casă, va obține un câștig de 200% în trei luni, adică 40.000 de euro.

În realitate, după ce a depus cei 20.000 de euro la un cripto din București, a pierdut orice control asupra banilor, contul fiind administrat în totalitate de falsul agent.

Realizând ce se întâmplă, bucureșteanul a contactat banca, iar angajații i-au confirmat ceea ce știa deja: a căzut victimă unei escrocherii. Contul i-a fost blocat și tot ce i-a mai rămas bucureșteanului de făcut a fost să să depună o plângere. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.