Acasa » Eveniment » Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu

Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu

Adrian A
15 dec. 2025, 15:05
Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
Cuprins
  1. Ce cer hackerii de pe contul Adrianei Săftoiu
  2. Adriana Săftoiu nu e singura atacată de hackeri

Adrian Săftoiu, noua șefă a TVR,  a anunțat pe Facebook că i-a fost spart contul de WhatsApp. „În cursul zilei de astăzi mi-a fost spart contul de WhatsApp de unde pleacă un mesaj prin care aș cere bani împrumut.

Ce cer hackerii de pe contul Adrianei Săftoiu

Un mesaj prin care se cere un împrumut de 1300 lei și se indică două conturi bancare unde să fie făcută tranzacția a fost trimis de pe contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu către persoane din agenda sa. Noua șefă a TVR a precizat, într-o postare pe Facebook, că i-a fost spart contul și a cerut celor care-l primesc să-l ignore.

„Salut, ai 1300 de lei disponibili pe cont? Ți-i returnez mâine dimineață.”, este mesajul trimis luni dimineață de pe contul Adrianei Săftoiu către persoane din agenda telefonică.

Ulterior, Adriana Săftoiu a anunțat pe Facebook că i-a fost spart contul.

„În cursul zilei de astăzi mi-a fost spart contul de whatsapp de unde pleacă un mesaj prin care aș cere bani împrumut. Apare IBAN de la două bănci unde să fie transferați. Vă rog să îl ignorați și să nu faceți vreun transfer de bani. Mulțumesc!”, a scris Adriana Săftoiu.

Adriana Săftoiu nu e singura atacată de hackeri

Adriana Săftoiu a devenit ținta hackerilor la doar 3 zile după ce Direcția Națională pentru Securitate Cibernetică a transmis o avertizare privind o metodă de fraudă care vizează preluarea controlului asupra WhatsApp.

„Atacatorii pot trimite mesaje false sau link-uri înșelătoare pentru a te determina să accesezi pagini care solicită date personale sau coduri de autentificare, cu scopul de a prelua controlul asupra contului tău de WhatsApp sau al altor platforme”, a avertizat DNSC.

