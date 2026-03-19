Noul Terminal de la Otopeni ar putea fi construit de 3 ori mai repede. Investiția record de la Aeroportul Henri Coandă urmează să fie finalizată în doar trei ani și jumătate, conform noilor termene avansate de autorități.

Ce presupune viitorul Terminal 2 de pe Otopeni

Noul Terminal de la Otopeni va avea o capacitate de 30 de milioane de , cel puțin 48 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Reprezentanții CNAB susțin că licitația de 40 de milioane de euro este în faza de evaluare, iar câștigătorul proiectării va fi anunțat în curând.

„În câteva zile vom afla, practic, câştigătorul proiectării. În premieră vă anunţ că noul terminal va fi construit în trei ani şi jumătate, ceea ce presupune un record de infrastructură. Va putea prelua traficul actual, astfel încât să putem avea la ora de vârf 6500 de pasageri”, a afirmat Teodor Postelnicu pentru .

Noul Terminal de la Otopeni va fi legat de un tunel subteran

Un element spectaculos al proiectului este tunelul de 3 kilometri pe sub Pădurea Băneasa, care va face legătura între nordul Capitalei și noul terminal. Totodată, un drum expres de 2,5 kilometri va conecta aeroportul direct de autostrada A0, reducând timpul de deplasare cu aproximativ 20 de minute.

„Nu doar prin prisma funcţionării terminalului 2, ci şi pentru construcţia efectivă a Terminalului 2. În momentul de faţă, pentru a asigura legătura dintre autostrada A0 şi drumul judeţean, sunt necesari cam 17-18 km. Am estimat 2 ani de zile să fie gata”, a declarat Gabriel Budescu, Directorul general al CNIR

Care este stadiul lucrărilor la metrou

Accesul pasagerilor va fi asigurat și prin Magistrala 6 de metrou, unde lucrările sunt deja în curs de desfășurare pe mai multe segmente. În timp ce se pregătește construcția noii facilități, actualul terminal al aeroportului trece și el printr-un proces de modernizare.

„Pe segmentul sudic al Magistralei 6, de la staţia Tokyo, de unde au început lucrările, către 1 mai, lucrările au continuat şi au ajuns la Gara Băneasa. Avem cam 60% stadiul de realizare, pe segmentul nordic se lucrează încă pe zona de infrastructură a staţiilor, procentulul de realizare este de 22%”, a afirmat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor Ionuţ Săvoiu.