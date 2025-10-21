B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului

Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului

Elena Boruz
21 oct. 2025, 15:58
Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
Sursa foto: freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce ne dor ochii când citim de pe ecran
  2. Ce setări de ecran ne pot salva vederea
  3. Ce reguli de igienă vizuală trebuie să respectăm
  4. Cum influențează ergonomia și mediul experiența de lectură

Era digitală a adus un beneficiu uriaș iubitorilor de lectură: posibilitatea de a avea mii de volume la un click distanță, în buzunar. Cărțile electronice, sau eBook-urile, sunt ușoare, ecologice și accesibile, dar vin la pachet cu o problemă frecventă: oboseala oculară.

Mulți cititori se plâng de ochi uscați, dureri de cap sau vedere încețoșată după sesiuni lungi pe tabletă, telefon sau e-reader. Vestea bună este că există soluții simple, aplicate de experți, pentru a asigura un citit eficient de cărți electronice fără a-ți pune sănătatea ochilor în pericol.

De ce ne dor ochii când citim de pe ecran

Fenomenul, denumit sindromul vederii la calculator, apare din mai multe cauze. În primul rând, ecranele emit lumină albastră, care poate perturba ritmul circadian și poate contribui la oboseală. În al doilea rând, citim pe ecran altfel decât pe hârtie: clipim mai rar, reducând lubrifierea naturală a ochilor, și ne concentrăm pe pixeli luminoși, nu pe cerneală mată. Această suprasolicitare constantă duce la disconfort.

Ce setări de ecran ne pot salva vederea

Cheia stă în ajustarea corectă a dispozitivului. Indiferent dacă folosiți o tabletă, un smartphone sau un e-reader specializat, primul pas este să reduceți luminozitatea ecranului astfel încât să fie apropiată de cea a mediului înconjurător. O lumină prea intensă într-o cameră slab iluminată este cel mai mare inamic.

În al doilea rând, folosiți modul nocturn sau filtrele de lumină albastră (warm light). Multe sisteme de operare și aplicații de lectură oferă această opțiune, care modifică tonul ecranului către nuanțe mai calde, mai puțin agresive. De asemenea, dacă folosiți un dispozitiv de tip e-reader (cu cerneală electronică), asigurați-vă că folosiți lumină ambientală adecvată, imitând cât mai fidel cititul unei cărți tipărite.

Ce reguli de igienă vizuală trebuie să respectăm

Specialiștii oftalmologi recomandă cu tărie regula 20-20-20. După fiecare 20 de minute de citit, luați o pauză de 20 de secunde și priviți un obiect aflat la o distanță de cel puțin 20 de picioare (circa 6 metri). Această practică relaxează mușchii oculari și reduce solicitarea.

De asemenea, încercați să vă amintiți să clipiți des! Puteți folosi o notiță vizuală sau o alarmă discretă. Iar dacă disconfortul persistă, un sfat esențial este cel al hidratării, inclusiv al folosirii lacrimilor artificiale recomandate de medic. Ignorarea acestor simptome poate duce la probleme mai serioase, inclusiv agravarea celor deja existente.

Cum influențează ergonomia și mediul experiența de lectură

Nu doar ecranul contează, ci și poziția în care citim. Asigurați-vă că țineți dispozitivul la o distanță confortabilă, de aproximativ 40-50 cm, și că nu sunteți nevoiți să vă aplecați gâtul sau spatele.

Un alt factor important este iluminarea camerei. Evitați să citiți în întuneric complet având doar ecranul aprins. O lumină de fundal blândă sau o lampă de citit adecvată, poziționată corect (nu direct pe ecran), va reduce contrastul dintre ecran și mediul înconjurător.

Tags:
Citește și...
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Eveniment
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
Eveniment
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Eveniment
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
Eveniment
Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
Eveniment
Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
Eveniment
Cum au fost arestați cei doi teroriști ucraineni. Momentul în care sunt prinși de polițiști (VIDEO)
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Eveniment
Garda de corp a lui Tzancă Uraganu, în stare critică la spital. Ce l-a doborât pe Marian Sîrbu, zis Box
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!
Eveniment
Cum să citești eficient cărți electronice fără a‑ți obosi ochii? Iată câteva sfaturi!
Lovitură uriașă pentru Călin Georgescu. Ce-au decis magistrații în cazul său și ce interdicții are
Eveniment
Lovitură uriașă pentru Călin Georgescu. Ce-au decis magistrații în cazul său și ce interdicții are
Zeci de trenuri suspendate. Scandal între CFR Călători și CFR SA. Ministrul Ciprian Șerban: Nu e loc de răfuieli personale. Putem merge până la înlăturarea din funcție dacă se dovedește un management defectuos (VIDEO)
Eveniment
Zeci de trenuri suspendate. Scandal între CFR Călători și CFR SA. Ministrul Ciprian Șerban: Nu e loc de răfuieli personale. Putem merge până la înlăturarea din funcție dacă se dovedește un management defectuos (VIDEO)
Ultima oră
17:05 - Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
16:47 - Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
16:36 - România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
16:36 - Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
16:33 - Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
16:09 - A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii
15:58 - Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
15:44 - De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
15:42 - Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
15:39 - Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi