Era digitală a adus un beneficiu uriaș iubitorilor de lectură: posibilitatea de a avea mii de volume la un click distanță, în buzunar. Cărțile electronice, sau eBook-urile, sunt ușoare, ecologice și accesibile, dar vin la pachet cu o problemă frecventă: oboseala oculară.

Mulți cititori se plâng de ochi uscați, dureri de cap sau vedere încețoșată după sesiuni lungi pe tabletă, sau e-reader. Vestea bună este că există soluții simple, aplicate de experți, pentru a asigura un citit eficient de cărți electronice fără a-ți pune sănătatea ochilor în pericol.

De ce ne dor ochii când citim de pe ecran

Fenomenul, denumit , apare din mai multe cauze. În primul rând, ecranele emit lumină albastră, care poate perturba ritmul circadian și poate contribui la oboseală. În al doilea rând, citim pe ecran altfel decât pe hârtie: clipim mai rar, reducând lubrifierea naturală a ochilor, și ne concentrăm pe pixeli luminoși, nu pe cerneală mată. Această suprasolicitare constantă duce la disconfort.

Ce setări de ecran ne pot salva vederea

Cheia stă în ajustarea corectă a dispozitivului. Indiferent dacă folosiți o tabletă, un smartphone sau un e-reader specializat, primul pas este să reduceți luminozitatea ecranului astfel încât să fie apropiată de cea a mediului înconjurător. O lumină prea intensă într-o cameră slab iluminată este cel mai mare inamic.

În al doilea rând, folosiți modul nocturn sau filtrele de lumină albastră (warm light). Multe sisteme de operare și aplicații de lectură oferă această opțiune, care modifică tonul ecranului către nuanțe mai calde, mai puțin agresive. De asemenea, dacă folosiți un dispozitiv de tip e-reader (cu cerneală electronică), asigurați-vă că folosiți lumină ambientală adecvată, imitând cât mai fidel cititul unei cărți tipărite.

Ce reguli de igienă vizuală trebuie să respectăm

Specialiștii oftalmologi recomandă cu tărie regula 20-20-20. După fiecare 20 de minute de citit, luați o pauză de 20 de secunde și priviți un obiect aflat la o distanță de cel puțin 20 de picioare (circa 6 metri). Această practică relaxează mușchii oculari și reduce solicitarea.

De asemenea, încercați să vă amintiți să clipiți des! Puteți folosi o notiță vizuală sau o alarmă discretă. Iar dacă disconfortul persistă, un sfat esențial este cel al hidratării, inclusiv al folosirii lacrimilor artificiale recomandate de medic. Ignorarea acestor simptome poate duce la probleme mai serioase, inclusiv agravarea celor deja existente.

Cum influențează ergonomia și mediul experiența de lectură

Nu doar ecranul contează, ci și poziția în care citim. Asigurați-vă că țineți dispozitivul la o distanță confortabilă, de aproximativ 40-50 cm, și că nu sunteți nevoiți să vă aplecați gâtul sau spatele.

Un alt factor important este iluminarea camerei. Evitați să citiți în întuneric complet având doar ecranul aprins. O lumină de fundal blândă sau o lampă de citit adecvată, poziționată corect (nu direct pe ecran), va reduce contrastul dintre ecran și mediul înconjurător.