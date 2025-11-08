B1 Inregistrari!
Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor

Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor

08 nov. 2025, 15:57
Soldat surprins cu ochii în lacrimi la priveghiul lui Emeric Ienei. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea marelui antrenor
  1. Momentul emoționant suprins la priveghiul lui Emeric Ienei
  2. Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea lui Emeric Ienei

Sportul românesc a mai pierdut o legendă odată cu trecerea în neființă a lui Emeric Ienei. Antrenorul care a scris istorie cu Steaua București, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Vineri, sicriul fostului antrenor a fost adus pe stadionul Iuliu Bodola, acolo unde suporterii și apropiații au putut veni pentru a-i aduce un ultim omagiu. Sâmbătă, a avut loc înmormântarea lui Emeric Ienei, la cimitirul Rulikowski din Oradea. 

Momentul emoționant suprins la priveghiul lui Emeric Ienei

Vineri, în jurul orei 15.30, sicriul lui Emeric Imre a ajuns pe stadionul Iuliu Bodola din Oradea. Orașul în care antrenorul și-a petrecut ultimii ani a reunit familia, prietenii și suporterii dornici să-și ia adio de la legenda sportului românesc. Evenimentul a fost marcat de lacrimi și tristețe, dar și de rememorarea vieții încununate de succes a antrenorului.

Unul dintre militarii prezenți la ceremonia funerară a fost subiectul unui moment de-a dreptul emoționant. Acesta a fost surprins cu ochii în lacrimi, încercând din răsputeri să își stăpânească emoțiile, în timp ce stătea lângă sicriul marelui antrenor.

Ce personalități din lumea sportului au participat la înmormântarea lui Emeric Ienei

Sâmbătă, în jurul orei 12.30, trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei a ajuns la biserica la care va avea loc slujba de înmormântare. Câteva minute mai târziu au început să sosească și apropiații marelui antrenor. Pe lângă rudele și prietenii veniți să-și ia adio de la legenda sportului românesc, și-au făcut prezența și persoane cunoscute în spațiul public. Printre acestea se numără și Cristian Gațu, fost handbalist român, Alexandra Duckadam, fosta soție a lui Helmut Duckadam, Răzvan Burleanu, președinte la Federația Română de Fotbal, Tudorel Stoica, Ladislau Boloni, George Ogăraru, Claudiu Keseru, dar și alții.

Suporterii de la Peluza Sud a Stelei București au venit și ei să îl conducă pe ultimul drum pe Emeric Ienei. Aceștia au aprins torțe în memoria fostului antrenor, relatează iAM SPORT.

În jurul orei 14, cortegiul a ajuns la Cimitirul Rulikowski, unde va avea loc slujba înmormântarea. După ce slujba a luat sfârșit, sicriul lui Emeric Ienei a fost condus de apropiații săi către locul de veci.

Membrii armatei prezenți la ceremonia solemnă au tras trei salve de tun în cinstea fostului antrenorul al Stelei și i-au înmânat fiicei lui Emeric Ienei un drapel național și două distincții.

