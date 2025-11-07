B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)

Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)

B1.ro
07 nov. 2025, 17:47
Lacrimi și aplauze pe stadionul din Oradea. Cum este omagiat Emeric Ienei înainte de înmormântare (VIDEO, GALERIE FOTO)
+ 9 poze | Vezi galeria
sursa foto: iamsport.ro
Cuprins
  1. Unde și când va fi înmormântat Emeric Ienei
  2. Cum a fost întâmpinat pe stadionul din Oradea
  3. Ce onoruri îi vor fi acordate lui Emeric Ienei

Fotbalul românesc trece printr-un moment de profundă tristețe. Emeric Ienei, antrenorul care a scris istorie cu Steaua București, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. În ultimele luni, starea sa de sănătate s-a deteriorat vizibil, iar vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au admirat de-a lungul anilor.

Unde și când va fi înmormântat Emeric Ienei

Ceremonia funerară pentru Emeric Ienei va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la cimitirul Rulikowski din Oradea. Acolo, familia, prietenii și foștii săi elevi își vor lua rămas-bun de la omul care a lăsat o moștenire uriașă fotbalului românesc.

Oradea, orașul în care și-a petrecut ultimii ani, a devenit locul de reculegere al celor care l-au cunoscut. Sicriul antrenorului a fost adus vineri pe stadionul Iuliu Bodola, pentru ca suporterii și apropiații săi să îi poată aduce un ultim omagiu. Momentul a fost încărcat de emoție și respect, iar imaginea sicriului depus pe gazon, acoperit cu drapelul României, a transmis tăcerea unui adio demn de un campion. 

Cum a fost întâmpinat pe stadionul din Oradea

Cortegiul funerar a ajuns la stadionul Iuliu Bodola în jurul orei 15:30. Accesul publicului a fost permis de la ora 16:00, pentru ca toți cei care au dorit să-l omagieze să poată trece pe lângă sicriul depus lângă Tribuna I. Militarii prezenți la ceremonie au acoperit sicriul cu tricolorul, în semn de recunoștință pentru cariera și meritele sale.

Printre cei prezenți s-a aflat și fostul internațional Gabi Balint, vizibil emoționat, care a venit să-i aducă un ultim omagiu celui pe care l-a numit mereu „nea Imi”, potrivit iamsport.ro.

Ce onoruri îi vor fi acordate lui Emeric Ienei

Emeric Ienei avea gradul de general de brigadă în rezervă, motiv pentru care ceremonia de înmormântare va avea loc cu onoruri militare. Acest gest simbolic reflectă nu doar respectul față de cariera sportivă a antrenorului, ci și față de contribuția sa la imaginea României în lume.

De asemenea, clubul FC Bihor Oradea va aduce un ultim omagiu celui care a fost o legendă a sportului. Echipa va disputa sâmbătă, de la ora 11:00, meciul din Liga 2 împotriva formației CS Tunari, iar imediat după fluierul final, jucătorii și conducerea clubului vor merge la slujba de înmormântare.

Tags:
Citește și...
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Politică
Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Politică
Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
Politică
Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
Sorin Grindeanu, ales noul președinte al PSD. Discursul anti-PNL i-a cucerit pe PSD-iști (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, ales noul președinte al PSD. Discursul anti-PNL i-a cucerit pe PSD-iști (VIDEO)
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Politică
Încă un scandal cu șpagă în Guvernul Bolojan. Un milion de euro pentru Moșteanu. Reacția ministrului Apărării
Daniel Băluță, săgeți pentru Nicușor Dan la Congresul PSD. Ce spune despre fostul primar al Capitalei (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță, săgeți pentru Nicușor Dan la Congresul PSD. Ce spune despre fostul primar al Capitalei (VIDEO)
Val de atacuri la adresa Guvernului la Congresul PSD. Declarații războinice ale foștilor președinți ai partidului
Politică
Val de atacuri la adresa Guvernului la Congresul PSD. Declarații războinice ale foștilor președinți ai partidului
PSD se schimbă. Prima decizie luată la întrunirea social-democraților: Partidul nu mai e progresist (VIDEO)
Politică
PSD se schimbă. Prima decizie luată la întrunirea social-democraților: Partidul nu mai e progresist (VIDEO)
De ce a fost blocat proiectul pe pensiile speciale. Ce spun „specialii” de la Curtea Constituțională
Politică
De ce a fost blocat proiectul pe pensiile speciale. Ce spun „specialii” de la Curtea Constituțională
Numărul concediilor medicale a scăzut considerabil. Alexandru Rogobete: „Am spus de multe ori că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora”
Politică
Numărul concediilor medicale a scăzut considerabil. Alexandru Rogobete: „Am spus de multe ori că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora”
Ultima oră
18:46 - Planurile lui Ciprian Ciucu pentru București: Viziunea sa pentru următorii ani la Primăria Capitalei: „În 10 ani, Bucureștiul o să arate ca o capitală europeană bine pusă la punct”
18:39 - România nu mai este atractivă pentru turiștii străini. Președintele ANAT, atac dur la adresa Ministrului Economiei: „În creierul lui nu există circuitele puse corect. Mai bine închidem turismul”
18:34 - Tragedie pe calea ferată în Ilfov. Cum s-a produs accidentul în care patru oameni au murit
18:03 - Gigi Nețoiu și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei: „În ultimii ani, nimeni nu mai dă socoteală. Vin, promit și apoi nu îi mai găsește nimeni”
17:37 - Congresul PSD, sub lupa lui Stelian Tănase. Ce a vrut Grindeanu să demonstreze și ce a obținut (VIDEO)
17:29 - Dezvăluirea care zguduie piața carburanților: “Aditivul nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că e bun”
17:15 - Dominic Fritz dezvăluie întrebările de la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Ce este mărțișorul? / Ce știți despre Steaua București?”
16:53 - Algoritmii Fiscului îți pot scana cumpărăturile și profilurile sociale. Ce date personale ajung la stat
16:46 - CCR a publicat motivarea deciziei: Ce a admis și ce a respins la legea privind pensiile speciale ale magistraților
16:40 - Newsweek: Ex-șefa Înaltei Curți a ieșit la pensie cu 8.000€. După 3 luni s-a reangajat avocat pe mii de €. Are 52 ani