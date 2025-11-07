Fotbalul românesc trece printr-un moment de profundă tristețe. Emeric Ienei, antrenorul care a scris istorie cu Steaua București, a încetat din viață miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. În ultimele luni, starea sa de sănătate s-a deteriorat vizibil, iar vestea dispariției sale a provocat un val de emoție în rândul celor care l-au admirat de-a lungul anilor.

Unde și când va fi înmormântat Emeric Ienei

Ceremonia funerară pentru va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, la ora 14:00, la cimitirul Rulikowski din Oradea. Acolo, familia, prietenii și foștii săi elevi își vor lua rămas-bun de la omul care a lăsat o moștenire uriașă fotbalului românesc.

Oradea, orașul în care și-a petrecut ultimii ani, a devenit locul de reculegere al celor care l-au cunoscut. Sicriul antrenorului a fost adus vineri pe stadionul Iuliu Bodola, pentru ca suporterii și apropiații săi să îi poată aduce un ultim omagiu. Momentul a fost încărcat de emoție și respect, iar imaginea sicriului depus pe gazon, acoperit cu drapelul României, a transmis tăcerea unui adio demn de un campion.

Cum a fost întâmpinat pe stadionul din Oradea

Cortegiul funerar a ajuns la stadionul Iuliu Bodola în jurul orei 15:30. Accesul publicului a fost permis de la ora 16:00, pentru ca toți cei care au dorit să-l omagieze să poată trece pe lângă sicriul depus lângă Tribuna I. Militarii prezenți la ceremonie au acoperit sicriul cu tricolorul, în semn de recunoștință pentru cariera și meritele sale.

Printre cei prezenți s-a aflat și fostul internațional Gabi Balint, vizibil emoționat, care a venit să-i aducă un ultim omagiu celui pe care l-a numit mereu „nea Imi”, potrivit iamsport.ro.

Ce onoruri îi vor fi acordate lui Emeric Ienei

Emeric Ienei avea gradul de general de brigadă în rezervă, motiv pentru care ceremonia de înmormântare va avea loc cu . Acest gest simbolic reflectă nu doar respectul față de cariera sportivă a antrenorului, ci și față de contribuția sa la imaginea României în lume.

De asemenea, clubul FC Bihor Oradea va aduce un ultim omagiu celui care a fost o legendă a sportului. Echipa va disputa sâmbătă, de la ora 11:00, meciul din Liga 2 împotriva formației CS Tunari, iar imediat după fluierul final, jucătorii și conducerea clubului vor merge la slujba de înmormântare.