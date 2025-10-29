B1 Inregistrari!
O actualizare dintr-un joc video cunoscut a dus la pierderi financiare semnificative pentru mii de oameni. Despre ce este vorba

29 oct. 2025, 08:17
Sursă foto: Freepik/ @fxquadro
Cuprins
  1. Ce presupune noua actualizare a jocului Counter Strike
  2. Ce efecte a avut actualizarea asupra pieței de gaming

O actualizare a celebrului Counter-Strike 2 a făcut ca numeroși jucători să piardă sume semnificative de bani. Nu doar fanii jocului au înregistrat pierderi, ci și investitorii, ceea ce a adus la o adevărată revoltă în zona de gaming.

Ce presupune noua actualizare a jocului Counter Strike

Ceea ce pare a fi o actualizare inofensivă a jocului tip shooter Counter-Strike 2 (CS2) are consecințe drastice pentru mulți fani și investitori. O piață de miliarde de dolari s-a dus în cap, iar mii de jucători au ajuns la ruină financiară din cauza acestei modificări.

Această schimbare este strict legată de „skin-uri”, articole pe care jucătorii le pot cumpăra în joc. Acestea includ cuțite, mănuși și arme, de diverse modele, culori și niveluri de raritate. Toate aceste caracteristici influențează și prețul. De exemplu, un cuțit deosebit de rar poate costa câteva mii de euro, potrivit Heute.

Skin-urile pot fi câștigate sau cumpărate cu bani reali. Ani la rând, numeroși jucători au considerat deținerea unor arme sau accesorii în acest joc, o metodă de investiție relativ sigură. Această percepție era bazată pe valorizarea skin-urilor în timp. Dacă în urmă cu 5-6 ani, unele arme costau în jur de 1.000 de euro, acum, acestea au ajuns să coste chiar și peste 10.000 de euro.

Dar acum totul s-a schimbat. O nouă actualizare permite jucătorilor să transforme anumite skin-uri în cuțite și mănuși. Cuțitele care se aflau în vârful scalei rarității și, prin urmare, aveau prețuri de peste 1.000 de euro, au devenit practic lipsite de valoare.

Ce efecte a avut actualizarea asupra pieței de gaming

În doar câteva ore de la actualizarea jocului, valoarea totală a pieței skin0urilor din Counter-Strike 2 s-a prăbușit cu 15%. De la 6,3 miliarde de dolari a ajuns să valoreze aproximativ 5,4 miliarde de euro. Investitorii și fanii care achiziționaseră cuțite scumpe pentru câteva mii de euro au pierdut practic totul. Valoarea unor astfel de obiecte a scăzut cu peste 50%.

Pentru persoanele care joacă doar pentru distracție și poate dețineau un cuțit, această schimbare nu afectează cu mult. În schimb, cei care au investit sume semnificative de bani se confruntă cu adevprate probleme financiare odată cu actualizarea.

Decizia a împărțit pasionații de gaming în două tabere. Pe de-o parte, sunt investitorii care, după ce au pierdut sume importante, au criticat noua actualizare. De cealaltă parte sunt jucătorii care se declară fericiți că pot cumpăra cuțite mai ieftine, dar și jucătorii care dețineau skin-uri ce pot fi date la schimb pe arme și accesorii rare. Genul acesta de skin-uri, care se pot conversi, au înregistrat o creștere uriașă de preț în ultimele zile.

