Autoritățile din Timiș au reținut doi tineri, de 17 și 24 de ani, în urma unor percheziții DIICOT la locuințele acestora din Cenei. Cei doi sunt cercetați pentru trafic de droguri de risc, droguri care ar fi fost consumate sau distribuite minorilor implicați în crima lui Mario Berinde.

Cine sunt persoanele reținute și ce acuzații li se aduc

În urma perchezițiilor desfășurate de , doi tineri de 17 și 24 de ani au fost reținuți sub acuzația de trafic de droguri de risc, în formă continuată. „Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu vara anului 2025, inculpatul în vârstă de 24 de ani (recidivist), în mod repetat, a pus la dispoziția coinculpatului minor (17 ani) diferite cantități de canabis, pe care aceasta fie le-a pus la dispoziția altor trei minori (cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani), ori le-a consumat împreună cu ei”, se arată în comunicatul DIICOT.

Autoritățile au documentat activitatea infracțională timp de mai multe luni, iar în urma celor trei mandate de percheziție domiciliară au fost ridicate aproximativ 110 grame de canabis, un grinder, un cântar electronic și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

Cum s-au desfășurat perchezițiile

Perchezițiile au avut loc sâmbătă, chiar în ziua înmormântării lui , băiatul de 15 ani ucis de prietenii săi, fiind vizate locuințele familiei celor doi tineri reținuți și bunica unuia dintre ei. Ancheta a relevat că drogurile au fost consumate sau distribuite minorilor implicați în crima adolescentului, iar un alt copil de 13 ani a fost implicat fără a răspunde penal, fiind monitorizat permanent și beneficiind de consiliere psihologică.

Detalii cutremurătoare din anchetă indică o premeditare clară. Minorul de 13 ani a șters mai multe mesaje trimise victimei în seara crimei și a continuat comunicarea după decesul lui Mario, încercând să-și construiască un alibi. Unchiul adolescentului ucis a declarat: „A zis bine, hai că vă spun adevărul. Și a zis – Mario e mort. Cum e mort? Și a zis da, l-am omorât. A așteptat să-i plece tatăl în străinătate, la lucru, să-i plece mama la lucru, în tură de noapte, să aștepți să fie săpată groapa dinainte, pregătit, să-l chemi și după aia să sari pe el. A fost totul premeditat”, relatează Digi24.

Ce măsuri au luat autoritățile

Cei doi băieți de 15 ani se află în arest, unul fiind cercetat pentru omor calificat și profanare de cadavre, iar celălalt pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. de 13 ani rămâne sub supravegherea DGASPC și poate fi plasat în custodie dacă familia nu respectă măsurile impuse.

Polițiștii și procurorii continuă să investigheze toate aspectele infracțiunilor, iar implicarea jandarmilor Grupării Mobile Timișoara a facilitat desfășurarea în siguranță a perchezițiilor.