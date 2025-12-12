B1 Inregistrari!
O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Ministrul merge la fața locului. Celulă de criză constituită la Ministerul Sănătăţii

Ana Maria
12 dec. 2025, 22:03
Foto: bzi.ro
Cuprins
  1. Care sunt principalele probleme identificate în apa spitalului
  2. O bacterie periculoasă, descoperită. Cum răspunde Ministerul Sănătății la această situație
  3. Ce nereguli s-au descoperit la apa din Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași
  4. O bacterie periculoasă, descoperită. Ce măsuri suplimentare au fost luate pentru siguranța pacienților

O bacterie periculoasă, descoperită în apa de la Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” din Iaşi. Ministerul Sănătății a declanșat o intervenție de urgență după ce analizele efectuate asupra apei folosite în spital au scos la iveală neconformități serioase.

Rezultatele primite de la Direcția de Sănătate Publică Iași indică probleme atât chimice, cât și microbiologice. Apa de la Spitalul de Copii din Iași este infestată cu bacterii.

Care sunt principalele probleme identificate în apa spitalului

Potrivit datelor oficiale, șapte din cele opt probe chimice analizate au prezentat valori sub limita minimă admisă pentru clorul rezidual liber. De asemenea, șase probe microbiologice au depășit pragurile admise pentru numărul total de bacterii mezofile. În aceeași măsură, în aceste probe a fost identificată bacteria „Pseudomonas aeruginosa” în concentrații periculoase pentru sănătatea pacienților.

O bacterie periculoasă, descoperită. Cum răspunde Ministerul Sănătății la această situație

Pentru a coordona intervenția locală, ministrul Alexandru Rogobete se deplasează personal la Iași, colaborând cu DSU, ISU și autoritățile locale.

De asemenea, ministerul a constituit o celulă de criză care include spitale importante, precum „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie” din București, dar și Spitalul Județean de Urgență Suceava. Acestea sunt pregătite să preia pacienți, dacă situația o va impune.

Ce nereguli s-au descoperit la apa din Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași

Redăm, mai jos, anunțul publicat pe pagina de Facebook a Ministerulului Sănătății:

„În data de 12.12.2025, au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma prelevării probelor de apă din unitatea sanitară – Spitalul Clinic de Urgențǎ pentru Copii ‘Sf. Maria’ din Iași. Rezultatele indică următoarele neconformități:

Examen chimic
• 7 din cele 8 probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.
 Examen microbiologic
• 6 din cele 8 probe au fost necorespunzătoare, prin depășirea valorilor de referință pentru numărul total de bacterii mezofile;
• În 6 din cele 8 probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis.
Pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iași, unde gestionez situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție.
La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, în care au fost incluse:
• spitalele de urgență pentru copii din București – „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”;
• Spitalul Județean de Urgență Suceava;
• precum și alte unități sanitare, în eventualitatea în care se va impune transferul unor pacienți din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași. Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății.
Prioritatea este gestionarea situației la nivel local, însă, dacă evoluția nu poate fi controlată în condiții de siguranță maximă, sistemul este pregătit pentru intervenție rapidă”, a transmis ministrul Sănătății, pe pagina de Facebook a ministerului.

O bacterie periculoasă, descoperită. Ce măsuri suplimentare au fost luate pentru siguranța pacienților

Pe lângă intervenția la nivelul apei, ministrul Rogobete a dispus testarea microbiologică atât a pacienților, cât și a personalului medical, pentru a preveni riscurile epidemiologice. „

Totodată, am dispus DSP Iași testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic la nivelul spitalului și pentru a asigura intervenții rapide, în funcție de rezultate.
Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice și a recomandărilor specialiștilor în sănătate publică.”
Vom reveni cu informații oficiale actualizate pe măsură ce apar date noi. Datele sunt in dinamică.”, a mai transmis ministrul.
