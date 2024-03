O delegație a Comisiei Europene a venit în România. Singurul obiectiv vizitat, o grădiniță din Sectorul 6, reabilitată cu fonduri prin PNRR. Ciprian Ciucu: „Banii europeni sunt foarte bine folosiți aici și foarte necesari” (FOTO)

În această perioadă, o delegație a Comisiei Europene efectuează cea de-a șasea misiune de monitorizare a lucrărilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în România.

Grădinița 230 din Sectorul 6 este singurul obiectiv realizat cu bani europeni, vizitat în țara noastră.

Delegația Comisiei Europene, condusă de Céline Gauer, directorul general SG RECOVER, a mers la locul unde se află șantierul, iar primarul Ciprian Ciucu le-a vorbit despre capacitatea Sectorului 6 de a atrage fonduri nerambursabile: 550 milioane de lei (110 milioane de euro) în ultimii trei ani, dintre care 200 de milioane au mers în zona de Educație.

Dintre cele 150 de unități școlare din București, reabilitate cu bani europeni, reprezentanții Comisiei Europene au ales Grădinița nr. 230 din Sectorul 6. Aceasta este gata în proporție de 99%, iar suma acordată pentru reabilitarea ei ajunge la 4,5 milioane de lei. Lucrările au presupus refacerea clădirii, de la izolația pereților, a acoperișului, podelelor, conductelor, până la înlocuirea instalațiilor sanitare și electrice, montarea de panouri fotovoltaice, de instalații de ventilație performante.

Ciprian Ciucu: „Banii europeni sunt foarte bine folosiți aici și foarte necesari”

Primarul Ciprian Ciucu a precizat că, în Sectorul 6, banii europeni sunt foarte bine folosiți și, de asemenea, foarte necesari.

„În urmă cu trei ani, când am venit în Primărie, era doar un Serviciu de Fonduri Externe, cu 6 angajați, care implementau 7-8 proiecte. L-am dezvoltat, am creat o Direcție cu 25 de angajați, pentru atragerea masivă a fondurilor externe și implementarea lor. Iar rezultatele nu au întârziat să apară. Am primit finanțare europeană pentru 41 de proiecte, în valoare de 550 milioane de lei (110 milioane de euro). Banii europeni sunt foarte bine folosiți aici și foarte necesari”, a declarat Ciprian Ciucu.

În ce fel de proiecte sunt investiți banii europeni

Proiectele în care sunt investiți banii europeni sunt variate, de la colectarea separată a deșeurilor, construcția de noi creșe, reabilitarea blocurilor de locuințe, până la construirea de locuințe nZeb pentru tineri. Însă cei mai mulți bani merg în Educație: peste 200 de milioane de lei (40 de milioane de euro). Sunt alocați reabilitării sau construcției de la zero de grădinițe, școli, licee, precum și dotării lor cu mobilier și echipamente digitale, didactice, sportive.

„Școlile noastre au fost construite prin anii ‘60-‘70, nu erau eficiente energetic, nu mai ofereau condiții optime, la standarde occidentale, europene. Sunt foarte fericit că în Sectorul 6 am atras atât de mulți bani europeni pe care îi folosim în infrastructura de educație, unde era mare nevoie.

Jumătate din unitățile de învățământ din Sectorul 6 sunt în diferite stadii de renovare. 11 au fost finalizate, 9 sunt în lucru, 13 urmează să intre în reabilitare.

Câteodată lucrările durează mai mult pentru că, odată cu decopertarea, se descoperă probleme structurale și atunci trebuie să oprim lucrările pentru consolidare. Pe lângă reabilitare și consolidare, am reușit să atragem 83 de milioane de lei din PNRR pentru ca toate instituțiile de învățământ să fie dotate, în această vară, cu mobilier nou și echipamente digitale, didactice și sportive. Astfel, din septembrie, copiii vor reveni în bănci noi și dotări de calitate”, a explicat primarul Ciprian Ciucu.

Ministrul Educației: Aceste fonduri sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării și accesate de primării

Ministrul Educației, Ligia Deca, a fost și ea prezentă atunci când Delegația Comisiei Europene a mers la Grădinița 230 din Sectorul 6.

„Mi-a făcut mare plăcere să particip astăzi la vizita reprezentanților Comisiei Europene.

Această vizită la Grădinița 230 din Sectorul 6 al Bucureștiului face parte din dorința dumnealor de a vedea în practică ce se întâmplă cu investițiile europene în zona de eficientizare energetică și consolidare. Aceste fonduri sunt derulate prin Ministerul Dezvoltării și accesate de primării. Mă bucur foarte mult că Sectorul 6 a prioritizat clădirile din infrastructura educațională și pentru asta îi mulțumesc primarului Ciprian Ciucu”, a adăugat ministrul Educației, Ligia Deca.

Care este stadiul lucrărilor la unitățile de învățământ din Sectorul 6

Așa arată situația consolidării / reabilitării / eficientizării energetice a unităților de învățământ din Sectorul 6, cu bani de la bugetul local, bugetul național și fonduri externe nerambursabile:

