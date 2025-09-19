Incident grav la Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași! O elevă de clasa a VII-a a ajuns de la școală la Urgențe, după ce a consumat droguri. Eleva a acuzat stări de rău în timpul orelor pe fondul consumului unui vape care ar fi conținut canabis.

Cum ar fi procurat eleva droguri

Eleva a povestit anchetatorilor că a primit dispozitivul de la o colegă de clasa a V-a, care l-ar fi procurat de pe un site specializat și introdus în școală pentru a fi vândut altor copii.

Directorul școlii a sesizat incidentul prin apel la numărul unic de urgență 112.

„Noi am apelat la 112, deoarece o fetiță de clasa a VII-a acuza stări de rău. Asistentul medical al școlii a intervenit imediat, dar, având în vedere că eleva nu și-a revenit, am chemat ambulanța și părintele. Acesta a sosit, iar noi i-am explicat ce s-a întâmplat. Fetei i se făcuse rău, deoarece băuse un energizant la ora 7 dimineața, pe stomacul gol, și fumase dintr-o țigară electronică, dintr-un dispozitiv. Am recuperat dispozitivul și am sunat la poliție pentru a-l preda. În acest moment nu pot să vă spun ce fel de dispozitiv este, pentru că se anchetează la poliție, iar noi așteptăm rezultatele. Copila a fost dusă la spital, împreună cu mama, iar noi, ca școală, vom fi mai atenți și vom face verificări elevilor. Am organizat și o ședință cu părinții, în cadrul căreia le-am transmis să fie mai atenți. Noi, în continuare, vom intensifica verificările elevilor, însă și părinții trebuie să acorde o atenție sporită. Aseară (miercuri, 17 septembrie – n.r.), eleva a trimis mesaje colegilor și le-a spus că se simte mai bine”, a declarat Luminița Doru, directorul Școlii „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași, potrivit .

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Care este starea elevei

Cătălina Ionescu, manager Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, a precizat că eleva s-a prezentat cu tulburări de echilibru şi ameţeli după ce a vapat.

“A fost internată în secţia de Toxicologie a spitalului nostru, monitorizată, tratată simptomatic, cu evoluţie favorabilă şi externata în cursul zilei de astăzi”.

Mai grav este că dispozitivul ar fi fost achiziționat de o altă elevă, de clasa a V-a, care a comandat produsul de pe un site cunoscut, syxty8. Produsul a fost adus ulterior în școală.

„O elevă de clasa a V-a a achiziționat acest vape cu canabis de pe site-ul syxty8 și l-a adus în școală, fumând mai mulți elevi din el, în baie. Din ce am aflat noi, această elevă ar vinde aceste produse la diferiți elevi din școală”, a declarat un părinte al unui elev de la Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași.

Despre acest fapt, directorul școlii susține că tânăra și-ar fi achiziționat singură droguri. Luminița Doru susține că nu există nicio elevă de clasa a V-a care ar procura și ar vinde acest produs.

„Noi am întrebat-o ce s-a întâmplat, din ce a fumat. Fetița ne-a spus că dispozitivul a fost comandat de pe un site, pe care l-am verificat și noi ulterior. Ea ne-a spus exact pașii. A intrat pe acel site, a achiziționat și, ulterior, l-a ridicat de la un easybox, fără a-i verifica nimeni vârsta. Copilul a avut acces la un card și a făcut o cheltuială de 175 de lei, asta în cazul în care se confirmă că este dispozitivul găsit de noi pe acel site, deci și părinții trebuie să fie atenți în situații de acest fel”, a adăugat Luminița Doru.

De asemenea, conducerea școlii a organizat deja o ședință cu părinții, pentru a atrage atenția asupra riscurilor privind consumul de droguri și pentru a cere sprijinul acestora în supravegherea atentă a minorilor.

Poliția și BCCO Iași, sesizate oficial

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași au confirmat că au fost sesizați și că, în prezent, se fac cercetări. Dosarul a fost preluat de ofițerii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Iași, care urmează să stabilească dacă dispozitivul conținea într-adevăr substanțe interzise și să afle traseul prin care acestea au ajuns în mâinile unor copii.