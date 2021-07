O familie de români a plecat cu Tico la mare, în Grecia, fără roată de rezervă. Ce au pățit pe drum cei patru pasageri și cum arăta portbagajul (FOTO)

Tico este mașina care a marcat tinerețea sau copilăria multor români. Încă mai circulă pe străzi, ba chiar parcurge mari distanțe. O familie din țara noastră a bătut cu succes drumul până în Grecia cu mica mașină, pentru cel de-al patrulea an la rând, iar experiența a fost împărtășită pe internet.

A fost ultima deplasare în afara țării pentru Tico, mașină care nu se mai fabrică de 20 de ani.

„E al patrulea an în care forțăm mașinuța asta să ne aducă în Grecia. Am pregătit mașina ca pentru ultimul ei drum lung și pentru că nu mai găsim piese, în ultima zi i-am făcut aerul condiționat cu ajutorul mecanicului, care a lucrat până la 23. Și este totul perfect!”, a povestit românul pe grupul de Facebook ForumGreciaRomânia.

În mașină au încăput doi adulți și doi copii, fiecare cu puține bagaje. Cel mai important bagaj al autorului postării a fost berea „homemade”.

„Bagaje avem, mai puțin decât anul trecut, câte un rucsac de fiecare. Dacă nu știi să îți planifici 13 zile cu un rucsac, nu vei fi pregătit să îți planifici viața (așa le-am spus copiilor). Restul a fost bere pe care o fac eu și mă car cu ea cum mă car cu perna, nu pot să beau altă bere, nu pot să dorm pe altă pernă”, a mai povestit turistul.

Emoții pentru cei patru români plecați în Grecia, cu Tico

Șoferul s-a riscat și a lăsat acasă roata de rezervă. A avut mari emoții când la un moment dat, a lovit un canal.

„După o ploaie torențială care a aruncat capacele la canal și pe sub apă n-ai cum să vezi și noapte fiind, am dat într-un canal cu ambele roți de pe partea dreaptă. O clipă am rămas încremeniți și așteptam să trag pe dreapta. Mai erau cel puțin 10-15 mașini în situația noastră, dar noi am fost ăia norocoșii. Fără roata de rezervă, că nu aveam loc pentru toate bagajele, fiind 4 persoane”, a mai dezvăluit românul, din lunga aventură.

Tico-ul proprietarului mare fan al litoralului grecesc are un rulaj de peste 400.000 de kilometri. Până la destinație, a parcurs o distanță de peste 800 de kilometri în 10 ore. „O mașină care a mers impecabil chiar și după ce a ajuns peste limita dată de constructor”, a precizat bucureșteanul.

Daewoo a produs Tico în perioada 1991-2000, după care a fost înlocuit cu Matiz.