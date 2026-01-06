B1 Inregistrari!
Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz

Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 13:33
Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14
Cuprins
  1. Moțiunea „mochi”: o tradiție japoneză cu risc ascuns
  2. Statistici alarmante
  3. Sfaturi pentru a evita tragediile

Ceea ce trebuia să fie un moment de sărbătoare s-a transformat într-o dramă în Tokyo. O femeie de peste 80 de ani a murit după ce s-a înecat cu daifuku, un tip de mochi umplut, preparat chiar de ea, la primele ore ale anului. Incidentul scoate în evidență pericolele ascunse ale acestui desert tradițional. Iată despre ce este vorba, de fapt!

Moțiunea „mochi”: o tradiție japoneză cu risc ascuns

În Japonia, mesele festive de Anul Nou nu sunt complete fără celebrul mochi, un desert moale și lipicios din orez. Fie că este servit simplu sau sub formă de daifuku, cu diverse umpluturi, mochi este vedeta sărbătorii, scrie Click.

Totuși, textura sa lipicioasă îl face extrem de periculos, mai ales pentru persoanele în vârstă, care se pot îneca ușor.

Statistici alarmante

Tragedia recentă nu este un caz izolat. În primele zile din 2026, șapte persoane în vârstă au ajuns la spital după ce s-au înecat cu mochi, iar în ianuarie 2025 două persoane au murit și alte șapte au fost spitalizate.

În ultimii cinci ani, 338 de persoane au necesitat îngrijiri medicale din același motiv. Dintre acestea, peste 90% aveau peste 65 de ani, iar majoritatea incidentelor au avut loc în lunile ianuarie și decembrie, când desertul este consumat în cantități mari.

Sfaturi pentru a evita tragediile

Specialiștii recomandă măsuri simple pentru a preveni accidentele:

  • Mestecarea lentă a desertului;
  • Tăierea mochiului în bucăți cât mai mici;
  • Umezirea gâtului cu ceai sau supă înainte de prima înghițitură.

Deși mochi rămâne un simbol al sărbătorilor japoneze, textura sa poate fi mortală pentru persoanele vulnerabile. Autoritățile și experții recomandă prudență sporită, mai ales pentru cei în vârstă, pentru ca momentele festive să rămână sigure și fericite.

Tags:
