Românii muncesc aproape opt luni pe an doar pentru a-și plăti taxele și impozitele către stat. Abia în ultimele patru luni ale anului munca lor se transformă, cu adevărat, în câștig personal. Aceasta este concluzia dură trasă de analiștii economici. Ei atrag atenția că, în 2026, povara fiscală a atins un nivel greu de suportat.

România se află în fruntea clasamentului european la taxele pe salarii. Paradoxal, statul taxează drastic munca. Cu toate acestea, colectarea și a impozitului pe profit rămâne printre cele mai slabe din Europa.

Pentru cine muncim în primele luni ale anului

Primele luni din an trec, pentru mulți români, sub semnul plăților obligatorii. Până cel puțin în luna iunie, o mare parte din veniturile obținute din muncă se duc pe taxe, impozite și cheltuieli de bază. Locuința și mașina generează costuri constante care apasă lunar bugetul unei familii. Printre acestea se numără locul de parcare, taxa de salubrizare, , rovinieta, carburanții și abonamentele de transport.

Adunate, aceste cheltuieli consumă aproape jumătate din bugetul lunar al unei familii cu venituri medii. În cazul unui cuplu care câștigă împreună 18.300 de lei brut pe lună, impactul se simte imediat. După aplicarea impozitului de 10% și a contribuțiilor pentru pensie și sănătate, statul reține aproximativ 7.600 de lei încă de la sursă.

„În România avem unele dintre cele mai mari contribuţii pe salarii, către bugetele de asigurare pentru pensii şi sănătate. Avem un impozit mic, dar contribuţii mari”, a declarat un analist financiar, notează observatornews.ro.

Cât ne costă, de fapt, traiul de zi cu zi

Înainte să acopere orice altă nevoie, o familie plătește o listă lungă de cheltuieli obligatorii. , impozitul auto, rovinieta, asigurarea obligatorie a mașinii, locul de parcare, taxa de salubrizare și carburanții ajung să depășească 1.100 de lei în fiecare lună.

După aceste costuri fixe, bugetul familiei se reduce la aproximativ 9.591 de lei. În practică, mai mult de jumătate din salariile brute se duc constant pe taxe și dări către stat. La acest nivel se adaugă TVA-ul și accizele incluse în prețurile de zi cu zi.

„Când tragem linie la final de an, la modul realist, că nimeni nu-şi face acest calcul, constatăm că noi am muncit patru luni de zile pentru noi şi restul anului am muncit pentru statul român, asta într-un caz fericit. Din punct de vedere tehnic acest lucru este foarte covârşitor, acest lucru este extrem de covărşitor pentru orice om”, a precizat un specialist în fiscalitate.

Realitatea este confirmată și de oameni, care spun că traversează o perioadă extrem de dificilă. Pentru tot mai multe familii, vacanțele au devenit un lux. „Este o perioadă foarte grea, să ştiţi. Pentru majoritatea. În vacanţe nici nu mai mergem”, a spus un bărbat pentru sursa menționată.