Ilie și Ioana Năstase dau semne clare că au ales să meargă mai departe împreună. După mai multe despărțiri și împăcări care , situația s-a schimbat vizibil. Chiar dacă, în urmă cu câteva luni, Ioana făcuse pasul oficial și depusese cererea de divorț, lucrurile par acum stabilizate.

Cei doi au fost surprinși împreună în perioada sărbătorilor, iar apariția lor a confirmat apropierea. Mai mult, fostul tenismen a declarat că relația funcționează bine și că au decis să lase conflictele în urmă.

Divorț amânat sau o nouă împăcare între Ilie și Ioana Năstase

Semnele unei despărțiri definitive par să se fi estompat în cazul lui Ilie Năstase și al Ioanei Năstase. După o căsnicie presărată cu numeroase suișuri și coborâșuri, cei doi ar fi ales din nou calea împăcării. Deși, în urmă cu câteva luni, Ioana Năstase depusese cererea de divorț și își explica public motivele, situația dintre ei pare să fi luat o turnură neașteptată. Fostul tenismen nu s-a prezentat la primul termen al procesului, iar următoarea înfățișare este programată pentru 15 ianuarie.

Între timp, cei doi au fost văzuți împreună de sărbători, iar a confirmat că a petrecut Crăciunul în familia Ioanei. „Am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale”, a declarat fostul tenismen, pentru spynews.ro.

Declarațiile sale lasă de înțeles că au decis să lase trecutul în urmă și că relația lor este una stabilă. „Lăsați, e deja anul nou, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana. Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo, eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a mai precizat acesta.