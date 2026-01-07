Ilie și Ioana Năstase dau semne clare că au ales să meargă mai departe împreună. După mai multe despărțiri și împăcări care păreau să fi erodat definitiv căsnicia, situația s-a schimbat vizibil. Chiar dacă, în urmă cu câteva luni, Ioana făcuse pasul oficial și depusese cererea de divorț, lucrurile par acum stabilizate.
Cei doi au fost surprinși împreună în perioada sărbătorilor, iar apariția lor a confirmat apropierea. Mai mult, fostul tenismen a declarat că relația funcționează bine și că au decis să lase conflictele în urmă.
Divorț amânat sau o nouă împăcare între Ilie și Ioana Năstase
Semnele unei despărțiri definitive par să se fi estompat în cazul lui Ilie Năstase și al Ioanei Năstase. După o căsnicie presărată cu numeroase suișuri și coborâșuri, cei doi ar fi ales din nou calea împăcării. Deși, în urmă cu câteva luni, Ioana Năstase depusese cererea de divorț și își explica public motivele, situația dintre ei pare să fi luat o turnură neașteptată. Fostul tenismen nu s-a prezentat la primul termen al procesului, iar următoarea înfățișare este programată pentru 15 ianuarie.
Între timp, cei doi au fost văzuți împreună de sărbători, iar Ilie Năstase a confirmat că a petrecut Crăciunul în familia Ioanei. „Am fost la soacra mea. Suntem oameni normali la cap, nu suntem animale”, a declarat fostul tenismen, pentru spynews.ro.
Declarațiile sale lasă de înțeles că au decis să lase trecutul în urmă și că relația lor este una stabilă. „Lăsați, e deja anul nou, totul a trecut, suntem bine. Eu întotdeauna am fost bine cu doamna Ioana. Nu știu, dacă știți dumneavoastră, vă duceți dumneavoastră acolo, eu nu știu nimic. Suntem bine și suntem sănătoși”, a mai precizat acesta.
Ce spune Ioana despre gelozia și controlul din relația cu Ilie Năstase
Puține relații din showbiz au fost la fel de zbuciumate precum cea dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase. De-a lungul anilor, cei doi au oscilat constant între separare și împăcare, până în momentul în care ea a decis să facă pasul oficial și a cerut divorțul în instanță. Chiar și așa, procesul a fost pus sub semnul întrebării după ce Ilie Năstase nu s-a prezentat la primul termen de judecată.
Fostul mare sportiv a fost căsătorit de cinci ori, iar cu Ioana s-a însurat în 2019. Aceasta a explicat public motivele tensiunilor dintre ei, mărturisind că Ilie este gelos și posesiv.
„Mereu i-am spus-o, din partea mea are toată libertatea, să facă ce vrea. Chiar și în viața de zi cu zi. Dacă el simte să meargă undeva, să meargă. Dar el nu prea mă lasă. Mă sună pe camera video când e plecat. Aici nu prea e corect. Dacă eu te las pe tine și nu te deranjez, te las să fii relaxat, tu de ce o faci. Vrea să vadă unde sunt, dacă sunt în casă sau sunt plecată”, a povestit Ioana Năstase, potrivit click.ro.