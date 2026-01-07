B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 20:48
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
  1. Mesajul lui Dan la întoarcerea în România
  2. Ce spune Nicușor Dan despre achiziția unui avion prezidențial

Nicușor Dan a reușit, într-un final, să ajungă înapoi în București. Președintele a plecat în Franța să participe la summitul aliaților Ucrainei, „Coaliția de Voință”, dar nu s-a mai putut întoarce conform programului din cauza vremii nefavorabile. Abia miercuri seară, aeronava Spartan a președintelui a revenit în România.

Mesajul lui Dan la întoarcerea în România

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a anunțat președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Amintim că avionul cu care președintele trebuia să se întoarcă în țară, marţi seară, nu a putut pleca din Paris din cauza condițiilor meteo.

Ce spune Nicușor Dan despre achiziția unui avion prezidențial

Nicuşor Dan a admis că este necesară achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale.

„La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi de ce se întâmplă în țară”, a afirmat președintele.

Totuși, Dan a invocat de mai multe ori problemele cu banii pe care le are România, deci achiziția unei aeronave oficiale nu e în plan cât de curând.

