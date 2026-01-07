Otniela Sandu trece printr-un episod delicat în timpul vacanței sale din Bali. Vedeta a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-a făcut brusc rău. Ceea ce trebuia să fie o perioadă dedicată relaxării s-a transformat într-o experiență de coșmar.

Ce a pățit Otniela Sandu, în timpul vacanței din Bali

Otniela Sandu se bucura de vacanța exotică în Bali, când ceva i-a dat peste cap toate planurile. Vedeta a decis să împărtășească cu urmăritorii ei de pe Instagram întreaga experiență, vorbind despre simptomele cu care s-a confruntat. Degradarea stării de sănătate a început cu dureri intense de burtă, brusc, pe la miezul nopții. Ulterior, Otniela s-a confruntat și cu greață și per total, o stare de disconfort.

Date fiind circumstanțele, Otniela a fost nvoită să apeleze la ajutorul , care i-au adminsitrat tratamente și perfuzii. Abia după intervenția specialiștilor, starea vedetei a început să se remedieze.

Ce i-ar fi declanșat starea de rău Otnielei Sandu

Otniela Sandu crede că episodul ar fi fost provocat de mâncarea cumpărată de la un local de pe străzile stațiunile unde se află. Vedeta a mărturisit că nu i-a trecut prin minte ce efecte ar putea avea o simplă salată asupra organismului ei. Incidentul a determinat-o să fie mult mai atentă la ce mănâncă, evitând pe cât posibil consumul de mâncare stradală.

Mesajul Otnielei Sandu, în care a povestit întreaga experiență, a fost însoțită cu o poză în care se putea vedea doar mâna vedetei, în timp ce i se aplica un tratament intravenos.

„Până azi-noapte, m-am simțit foarte bine, apoi a început brusc: dureri mari de burtă, greață și o stare foarte proastă și mă opresc aici. Povestea scurtă. După perfuzii și tratament, sunt mai ok. Nu credeam că poate fi așa de rău. La mine, de la o salată a pornit totul. Să nu mai zic că îmi trecea prin gând să încerc street food”, a scris Otniela Sandu, pe .