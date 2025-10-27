O femeie a murit după o operație la Spitalul orășenesc Sinaia. Soțul ei acuză un malpraxis. Spitalul spune, în schimb, că medicul care a operat-o nu a fost informat asupra altei boli de care pacienta suferea. Chirurgul respectiv a fost acuzat de malpraxis și în trecut.

Cum a ajuns femeia să moară cu zile după o operație

Pe 27 septembrie, femeia, în vârstă de 33 de ani, a fost supusă unei operații la Sinaia, în timpul căreia i-a fost extirpat colecistul. Medicul care a făcut operația a spus că totul a decurs bine.

Pacienta a rămas internată în spital 16 zile după, timp în care nu dădea semne consistente de vindecare. Chiar medicul care a făcut operația a îndemnat pacienta să meargă la Spitalul Fundeni din Capitală pentru investigații suplimentare.

Miercurea trecută, femeia a ajuns la Fundeni și a fost operată iar. Soțul spune că ea avea o infecție puternică, iar ficatul îi era afectat în proporție de 70%.

Duminică noapte, pacienta a murit.

Cum se scuză Spitalul orășenesc Sinaia

Soțul femeii e decis să facă plângere la poliție, a cerut sprijinul unor avocaţi care vor face plângere penală și va cere anchete în forurile medicale. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ajuns de la în control la Spitalul orășenesc Sinaia.

În 2018, medicul care a operat-o pe femeie a fost acuzat că a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei copile pe care de asemenea o operase. Incidentul a fost cercetat atunci, dar fapta s-a clasat.

Conducerea spitalului spune că medicul nu a fost informat că femeia ar suferi de spasmofilie.

„La Spitalul Fundeni sunt declarate în plus și alte diagnostice, nemenționate la Sinaia, la niciuna dintre anamnezele ocazionate de prezentarea în CPU, la preluarea spre internare în Compartimentul Chirurgie generală și nici la consultul preanestezic.

Ca urmare a audienței avute cu soțul pacientei în data 22 oct și a aspectelor semnalate de către acesta cu referire la caz și evolutia stării de sănătate a soției, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă, pentru aflarea tuturor circumstanțelor acordării serviciilor medicale.

În acest context s-au verificat și constatat parcursul și evoluția pacientei pe durata internării în unitatea noastră, precum și că, medicul curant, a menținut permanent legatura cu medicii din Spitalul Fundeni, către care a direcționat-o din proprie inițiativă, după recontrolul postexternare.

Acesta a aflat o serie de diagnostice preexistente în istoricul medical al pacientei, nedeclarate la internarea in unitatea noastră sau în orice moment din intervalul de internare pre și postoperator, diagnostice care modifică substanțial situația (conduită și tratament)”, a transmis .

Ce replică are soțul femeii la explicațiile spitalului

În schimb, soțul spune că ea nu lua tratament pentru spasmofilie. De asemenea, el s-a arătat revoltat de explicațiile spitalului:

Femeia era mama unui băieţel de 9 ani, de asemenea cu probleme de sănătate.