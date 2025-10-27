B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul acuză un malpraxis. Medicul care a făcut operația, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă. Ce spune spitalul

O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul acuză un malpraxis. Medicul care a făcut operația, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă. Ce spune spitalul

Traian Avarvarei
27 oct. 2025, 16:35
O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul acuză un malpraxis. Medicul care a făcut operația, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă. Ce spune spitalul
O femeie a murit după o operație la Spitalul orășenesc Sinaia. Soțul acuză un malpraxis. Sursa foto: Secareanu Claudia Georgiana / Facebook
Cuprins
  1. Cum a ajuns femeia să moară cu zile după o operație
  2. Cum se scuză Spitalul orășenesc Sinaia
  3. Ce replică are soțul femeii la explicațiile spitalului

O femeie a murit după o operație la Spitalul orășenesc Sinaia. Soțul ei acuză un malpraxis. Spitalul spune, în schimb, că medicul care a operat-o nu a fost informat asupra altei boli de care pacienta suferea. Chirurgul respectiv a fost acuzat de malpraxis și în trecut.

Cum a ajuns femeia să moară cu zile după o operație

Pe 27 septembrie, femeia, în vârstă de 33 de ani, a fost supusă unei operații la Sinaia, în timpul căreia i-a fost extirpat colecistul. Medicul care a făcut operația a spus că totul a decurs bine.

Pacienta a rămas internată în spital 16 zile după, timp în care nu dădea semne consistente de vindecare. Chiar medicul care a făcut operația a îndemnat pacienta să meargă la Spitalul Fundeni din Capitală pentru investigații suplimentare.

Miercurea trecută, femeia a ajuns la Fundeni și a fost operată iar. Soțul spune că ea avea o infecție puternică, iar ficatul îi era afectat în proporție de 70%.

Duminică noapte, pacienta a murit.

Cum se scuză Spitalul orășenesc Sinaia

Soțul femeii e decis să facă plângere la poliție, a cerut sprijinul unor avocaţi care vor face plângere penală și va cere anchete în forurile medicale. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ajuns de la în control la Spitalul orășenesc Sinaia.

În 2018, medicul care a operat-o pe femeie a fost acuzat că a uitat să scoată pansamentele sterile din abdomenul unei copile pe care de asemenea o operase. Incidentul a fost cercetat atunci, dar fapta s-a clasat.

Conducerea spitalului spune că medicul nu a fost informat că femeia ar suferi de spasmofilie.

„La Spitalul Fundeni sunt declarate în plus și alte diagnostice, nemenționate la Sinaia, la niciuna dintre anamnezele ocazionate de prezentarea în CPU, la preluarea spre internare în Compartimentul Chirurgie generală și nici la consultul preanestezic.

Ca urmare a audienței avute cu soțul pacientei în data 22 oct și a aspectelor semnalate de către acesta cu referire la caz și evolutia stării de sănătate a soției, conducerea spitalului a declanșat o anchetă internă, pentru aflarea tuturor circumstanțelor acordării serviciilor medicale.

În acest context s-au verificat și constatat parcursul și evoluția pacientei pe durata internării în unitatea noastră, precum și că, medicul curant, a menținut permanent legatura cu medicii din Spitalul Fundeni, către care a direcționat-o din proprie inițiativă, după recontrolul postexternare.

Acesta a aflat o serie de diagnostice preexistente în istoricul medical al pacientei, nedeclarate la internarea in unitatea noastră sau în orice moment din intervalul de internare pre și postoperator, diagnostice care modifică substanțial situația (conduită și tratament)”, a transmis Spitalul orășenesc Sinaia.

Ce replică are soțul femeii la explicațiile spitalului

În schimb, soțul spune că ea nu lua tratament pentru spasmofilie. De asemenea, el s-a arătat revoltat de explicațiile spitalului:

Femeia era mama unui băieţel de 9 ani, de asemenea cu probleme de sănătate.

Tags:
Citește și...
Uimitor! Cât costă ceasul de lux purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Naționale. Toți s-au uitat la mâna lui!
Eveniment
Uimitor! Cât costă ceasul de lux purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Naționale. Toți s-au uitat la mâna lui!
Cum să îți miroasă casa ca o cameră de hotel? Află câteva trucuri
Eveniment
Cum să îți miroasă casa ca o cameră de hotel? Află câteva trucuri
Metode sigure pentru a cumpăra eficient. Evită cheltuielile impulsive și risipa alimentară!
Eveniment
Metode sigure pentru a cumpăra eficient. Evită cheltuielile impulsive și risipa alimentară!
Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
Eveniment
Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
Eveniment
Gigi Becali, scandal în fața palatului. Cine i-a vanzalizat casa (VIDEO)
Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
Eveniment
Halloween 2025: Top 10 idei inedite de costume de Halloween pe care le poţi purta chiar anul acesta
Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
Eveniment
Mesajul tăios al lui Maurice Munteanu după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Grotesc nu e ce se întâmplă. Grotesc e că ni se pare normal”
Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile
Eveniment
Cum să faci cumpărături eficient fără să te abaţi de la lista ta. Sfaturi utile
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)
Eveniment
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar și cât costă o noapte de cazare. Celebrul vlogger BackPackYourLife a mers acolo și l-a filmat și pe fostul edil (VIDEO)
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Eveniment
Pericol de explozie în Slatina. Conductă de gaze fisurată în urma unor lucrări publice
Ultima oră
16:41 - Ozana Barabancea a atras toate privirile la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce ținută a purtat vedeta
16:40 - Uimitor! Cât costă ceasul de lux purtat de Gigi Becali la sfințirea Catedralei Naționale. Toți s-au uitat la mâna lui!
16:30 - AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan
16:14 - Irinel Columbeanu, luat prin surprindere. Fostul milionar nu a știut că Monica Gabor a fost în România. Cum a reacționat când a aflat
15:59 - Cum să îți miroasă casa ca o cameră de hotel? Află câteva trucuri
15:59 - Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
15:58 - Metode sigure pentru a cumpăra eficient. Evită cheltuielile impulsive și risipa alimentară!
15:57 - Războiul stelelor între Lucasfilm și Disney. Filmul din seria Star Wars pe care fanii nu-l vor vedea niciodată
15:45 - Newsweek: Cum a ajuns o comună cu 2.800 locuitori la 8.400.000 lei datorii? 50% din venituri merg pe salarii
15:37 - Betty Salam rupe tăcerea despre zvonurile privind o posibilă sarcină: „Dumnezeu are un plan perfect”