O femeie din Mureș, ajunsă la spital cu gripă, are acum fracturi la umeri și nu-și poate mișca brațele și degetele

Într-un caz cu multe elemente necunoscute, deocamdată, o biată femeie în vârstă de 77 de ani a ajuns pentru că avea o gripă destul de severă și, după ce a fost plimbată câteva zile între spitale, are acum și fracturi la umeri și nu-și putea mișca brațele.

Incidentul implică mai multe spitale din județul Mureș. În ziua de 21 decembrie 2023, femeia a fost , cu simptome severe de gripă.

Bătrâna, plimbată între spitale pentru investigații medicale

După ce au consultat-o medicii de la spitalul din Reghin au decis s-o transfere la Târgu Mureș, unde i s-au făcut o altă serie de analize. Două zile mai târziu, pacienta a fost trimisă înapoi la Reghin, unde a fost internată în secția de boli infecțioase.

Pe 24 decembrie, fiica sa a mers în vizită la spital și, spre surprinderea sa, a găsit-o cu urme de vânătăi pe ambele braț și nu putea să-și ridice mâna sau să-și miște degetele.

Scandalos, radiografia a fost făcută doar la insistențele familiei

Culmea, radiografia care a confirmat că are fracturi la ambii umeri, unul dintre ei fiind și dislocat, s-a făcut doar la insistențele familiei, în data de 29 decembrie.

„Am vrea și noi să știm ce i s-a întâmplat și cine e de vină să răspundă (…) Am adus-o cu o răceală la care acum am ajuns la două fracturi foarte urâte care trebuie operate. Dintr-o răceală am ajuns la operație”, spune nepoata pacientei, citată de .

Când s-ar fi putut produce fracturile

Cel mai probabil fracturile s-au produs atunci când femeia a fost mutată între ambulanță, spitale, patul din salon și zonele de investigații medicale.

După două săptămâni în care a stat cu umerii fracturați, biata femeie a fost transportată din nou la Târgu Mureș, pentru a fi operată. De gripă s-a vindecat între timp.

Spitalele anchetează cazul, ambulanța nu

Conducerea în acest caz, de asemenea și la spitalului din Târgu Mureș se fac cercetari. În schimb, cei de la ambulanță au declarat că nu fac nicio verificare.

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală.